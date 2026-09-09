新竹竹風好市集首周吸引2.7萬人次　「糖分補充計畫」12日接棒

新竹市政府年度活動「2026竹風好市集」首周主題「蔬式生活」日前落幕，兩日吸引約2.7萬人次到訪，帶動市集攤商及周邊店家消費，創造約215萬元經濟效益。市府今說，今年將活動延長至12周並推出不同主題，搭配消費抽獎及集點贈禮，持續吸引市民及遊客走進護城河畔與舊城街區。第二周「糖分補充計畫」將於9月12日至13日登場，邀請民眾一起到護城河畔補充幸福糖分。

市長高虹安表示，今年「竹風好市集」規畫連續12周、周周不同主題，透過美食、體驗、表演及特色品牌等豐富內容。除市集活動外，市府也推出消費抽獎及集點贈禮，鼓勵民眾於市集及周邊特約店家消費，讓活動人流進一步延伸至舊城街區。她也歡迎更多周邊店家加入特約行列，透過消費回饋吸引民眾走進街區，讓在地商家共享市集帶來的人潮與商機。

城市行銷處指出，首周「蔬式生活」集結多元蔬食料理，從漢堡、生煎包、冰品到餡餅、碳烤料理一應俱全。喬治漢堡、樹巢生煎包、蔬菜波波ChaCha Ice Cream、小恐龍素餡餅及嘉憶香炭烤玉米/ㄐ排等人氣品牌，吸引民眾排隊品嚐，現場人潮從下午一路延續至晚間。透過多樣化的料理選擇，不僅滿足素食族群的味蕾，也讓平時沒有吃素習慣的民眾，有機會嘗試蔬食料理的不同風味。

除了特色美食，現場還設置高達3公尺的「特派員皮卡」大型氣偶，圓滾滾的可愛造型十分吸睛，吸引許多民眾停下腳步合影，成為護城河畔的人氣拍照亮點。活動期間也安排手作DIY體驗，以及歌唱、雜耍等精彩演出，讓民眾逛市集、品嚐美食之餘，也能動手參與體驗、欣賞表演，輕鬆享受週末時光。

城銷處說，接棒登場的第二周主題「糖分補充計畫」集結多家人氣甜點及烘焙品牌。其中，「艾比兒甜點－東門三樓」將帶來獲選烘焙優選的「新竹最強布丁」，另有充滿古早味的老杯杯白糖粿、網路人氣甜點品牌mei.dessert，以及日曜甜塔製造所等，從滑順布丁、現炸白糖粿到精緻水果塔，帶來豐富多元的甜點選擇，邀請民眾到護城河畔補充滿滿的幸福糖分。

「2026竹風好市集」將持續至11月22日，每週推出不同主題，歡迎民眾到訪護城河畔，認識更多特色品牌，也走進舊城街區，感受新竹週末生活的多元魅力。更多活動資訊可至活動官網，或追蹤「跟風玩新竹」Facebook粉絲專頁查詢。