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竹市農藥空瓶與提神飲料玻璃瓶回收 秋季場16日開跑可換超商商品卡

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市農民騎乘機車載運廢空瓶至現場參加回收。圖／新竹市政府提供
新竹市農民騎乘機車載運廢空瓶至現場參加回收。圖／新竹市政府提供

為持續建構宜居永續城市，新竹市政府啟動下半年「秋季農藥空瓶與提神飲料玻璃瓶回收行動」，訂於今年9月16日在新竹市農會及10月14日在內湖辦事處辦理。活動時間為上午9時至11時，歡迎農民與市民攜帶指定空瓶響應，以「風收站APP」智慧集點換好禮，透過資源循環再利用，提升城市環境品質。

市長高虹安表示，市府積極推動淨零綠生活與環境保護，為避免農藥殘留毒害土壤與水源，農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶回收活動自2018年推動至今，廣受各界好評與支持，累計回收量已突破18公噸，展現市民落實減碳的決心與行動，共同營造健康安心的生活環境。

高虹安說，為確保農藥空瓶回收安全，農民與市民於使用後，應嚴格遵守「三沖三洗」標準作業程序，重複沖洗三次並將沖洗液倒回噴灑器再利用，確保瓶內無藥劑殘留。回收時務必與一般回收物分開存放，妥善交由資源回收車、農會或農藥行等指定管道處理，有效避免環境污染風險。

環保局說明，下半年秋季回收活動延續「公斤換點數」機制，農藥空瓶每1公斤可換1點，提神飲料玻璃空瓶每6公斤可換1點，透過「風收站APP」查詢累積點數及可兌換品項。集滿10點可兌換蒲公英衛生紙110抽1包或益生菌培養土5公斤裝1袋；50點可兌換清淨海洗碗精1瓶或農會商品券50元1張；100點可兌換蒲公英衛生紙12入1串；最高500點可兌換統一超商500元商品卡1張。每人每場次限兌換2份宣導品，數量有限，兌完為止。

環保局補充，提神飲料玻璃瓶若散落農田或路旁，易破裂割傷人員並引發安全疑慮。落實瓶罐回收，不僅能實踐節能減碳，更是響應聯合國永續發展目標SDG11永續城市及SDG12責任消費與生產的具體行動。相關活動詳情歡迎查詢新竹市環境保護局資源回收網。

新竹市環保局人員為響應回收活動民眾進行登記。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局人員為響應回收活動民眾進行登記。圖／新竹市政府提供

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