桃園雙語玩很大！太空、AI進教室　外師笑喊學生是Monday Blue特效藥

當英文課不用背著枯燥單字，而是跟著天文科學家一起觀察星空；甚至在美術、體育或生活課上，孩子們和外籍老師一邊動手做手工藝、一邊用英語自然地聊著天、解決各樣的難處，這種充滿活力、生動的教學模式，正在桃園的小學校園裡蓬勃上演。

為持續深化雙語教育、促進中外師的協作默契，桃園市教育局連續兩天舉辦「2026 桃園市國小中外師培訓共識營」。這場以「讓語言成為翅膀，讓教育引導夢想」為精神主軸，結合太空科學、AI與EMI教學，分享雙語教育經驗的盛會，吸引逾 300 名校長、行政人員及中外師夥伴熱烈參與，現場氣氛溫馨、笑聲不斷。

桃園雙語教育推動近10年，教育局專門委員林光偉說，桃園早在2017年便率先啟動雙語教育，在國家雙語政策推動前便投入相關教學，目前已發展出7所雙語重心學校及19所雙語亮點學校，持續累積中外師合作教學經驗。

林光偉指出，今年共識營除延續雙語教育推動經驗，也特別將「科學素養」及在地文化融入雙語教學，結合中央大學相關太空科學資源，希望讓外籍教師在日常英語閱讀及課程設計中，自然帶入科學內容，讓語言學習不只是語言本身，而能與學生接觸的知識領域相互連結。

共識營邀請前國立自然科學博物館館長孫維新教授，以「仰望星空，連結世界」進行專題分享，透過太空科學帶領教師從不同角度思考如何把科學內容融入雙語課程，讓學生從課堂出發認識世界。到場105名中外籍教師共同參與相關活動，此外，也將「AI與EMI教學實踐」列為重要特色，協助第一線教師運用數位工具備課、設計課程，讓英語不只是學習內容，還能成為學生理解學科、思考與溝通的工具。

雙語教育專家陳超明教授則肯定桃園長期推動中外師協作的經驗。他指出，桃園早期便嘗試將外師帶入「生活、藝文、健體」等課程，突破過去雙語教育主要集中在英語或學科課程的做法，相關經驗也成為後續「科科雙語」政策發展的重要實踐之一。

陳超明表示，中外師合作的價值不只是增加學生接觸英語的時間，更重要的是改變學生學習方式。例如美術、生活課程可以透過實作進行，學生一邊完成作品、一邊以英語與教師溝通，在「做中學」的過程中，自然使用語言，也能培養解決問題的能力。

他認為，當學生不再把英語視為單純需要背誦、考試的科目，而是成為完成任務、理解資訊及與他人互動的工具，語言學習才更容易落實於日常學習經驗中。

對於長期在桃園學校服務的外籍教師而言，共識營提供彼此交流及建立支持網絡的機會。桃園區同德國小的Kyle Morris來台6年，目前教授藝文課程。他表示，學校行政團隊給予外師相當大的備課自主空間，也提供教學所需資源，讓他能依照學生需求規劃課程。

Kyle Morris分享，共識營除專業交流，場地、餐點及活動安排都讓他留下深刻印象，尤其對剛來台灣、對教學環境仍感到陌生的新進外師而言，能與其他外籍教師及中籍教師交流教學經驗，有助於建立校外支持網絡。

來自南非、目前服務於桃園區青溪國小的Donna Manacas也分享，她非常喜歡目前的學校環境，台灣同事友善，也願意在教學及生活上提供協助，學生對外師課程的熱情，更成為她持續投入教學的重要動力。她說，孩子們對課程充滿期待，也讓她每天有新的動力。即使一般人可能不太喜歡星期一早晨，但學生的熱情，反而讓她期待每個星期一，她笑稱，這群學生就是她的「Monday Blue特效藥」。

教育局表示，雙語教育並非單純要求教師在課堂中使用一定比例的英語，而是希望透過中外師協作，把語言自然帶入學生熟悉的學習情境，讓孩子在接觸藝術、體育、生活及科學等內容時，同時累積語言能力與跨文化經驗。

教育局指出，未來將持續強化中外師合作及教師專業支持，並結合科技、科學與在地文化等教學資源，讓雙語教育從課堂上的語言使用，進一步延伸到學生理解世界、探索知識及與不同文化交流的能力。

教育局專委林光偉（左二）代表局長劉仲成頒發感謝狀給承辦的龍科國小籌備處校長馮立縈（左一），以及擔任講師的學者專家孫維新和陳超明兩位教授。記者陳恩惠／攝影

青溪國小的外師Donna Manacas俏皮地手比愛心，笑稱學生就是她的「Monday Blue特效藥」。記者陳恩惠／攝影

共識營活動中也表揚雙語教育特優的10所國小，由校長代表領取。記者陳恩惠／攝影