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桃園敬老卡醫療折抵 首波百家被批太少

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市敬老愛心卡明年元旦將新增醫療費用折抵，但全市首波僅一百家合作醫療院所，民代質疑數量少，長者恐面臨「有點數卻找不到地方用」窘境。衛生局回應，將兼顧合作院所區域分布，確保十三區都有簽約院所，並持續招募擴大服務量能。

桃園市敬老愛心卡點數目前可用於大眾運輸及運動中心門票折抵，市府規畫明年開放農會購物及醫療院所費用折抵，醫療部分為每月上限一百點，一點折抵一元。

議員張桂綿指出，市府目前規畫並非所有醫療院所都適用，院所須先與市府簽約並裝設卡機，首波以一百家為目標恐怕過低，擔心分布不均；議員陳治文、吳進昌表示，大溪、復興、觀音等地高齡人口多，醫療資源不如都會區，市府應確保偏鄉有足夠合作院所，視財政狀況增加點數。

議員于北辰、陳美梅說，許多民眾詢問政策何時上路，市府應提出明確時程，公布簽約、卡機裝設及宣導進度，未來也可比照其他縣市評估開放藥局購買預防保健產品。

衛生局長賈蔚表示，招募會兼顧區域分布，確保全市十三區都有合作院所；由於醫療折抵設有每月一百元上限，市府須另外開發資訊系統，盼十月前完成系統對接。至於藥局，市府決定明年暫不開放，未來依執行情形滾動檢討。

敬老卡 元旦 衛生局

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