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捷運綠線預計年底通車、人力是否充足？ 桃捷公司：8月已全數到位

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園捷運綠線預計年底通車。圖／桃園捷運公司提供
桃園捷運綠線預計年底通車。圖／桃園捷運公司提供

桃園捷運綠線預計年底通車，桃園捷運公司今天於議會業務報告，民代關心，綠線預計年底通車，相關人力是否已到位？是否有試營運優惠及票價如何訂定，桃捷回應，所需必要人力309人，已於今年8月前全數到位，也會參考如新北三鶯線規畫免費搭乘活動。

議員陳美梅指出，綠線年底即將通車，相關人力是否已經到位？是否會有試營運期間免費搭車，及相關票價規畫內容。

桃捷表示，今年捷運綠線優先通車路段（G11-G15b），所需運務及維修必要人力309人，已於今年8月前全數到位。桃捷也於今年1月起，分階段專業訓練授課，搭配公司轉訓課程共計72期，目前已完成開課71期，其餘持續依規畫受訓。

桃捷表示，考量綠線性質屬都會型捷運系統，因此票價方案參考國內都會型捷運系統票價，並綜合考量民眾接受度及公司財務面等因素進行整體研析及擬訂。目前票價方案已提報桃園市政府審議，核定後將依程序辦理公告作業。試營運部分，會參考如新北三鶯線試營運經驗，規畫通車免費搭乘活動，相關方案研議中。

議員楊朝偉表示，綠線通車後，民眾從多元支付與一卡到底：綠線年底通車後，民眾在坑口站轉乘機捷時，是否能做到「一卡/一票到底」？另外，綠線規畫通車前開放3家電子票證、17家乘車碼，但機捷的信用卡契約將於今年12月7日到期，後續銜接是否有困難？

桃捷回應，目前納入多家信用卡組織、QR掃碼功能開發，綠線通車時，行動支付及電子票證支付功能將同步上線。此外，為鼓勵民眾搭乘，綠線將規畫相關優惠，並配合桃園市政府後續政策規劃，將綠線納入TPASS 1200 定期票適用範圍。

桃捷 人力 三鶯線

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