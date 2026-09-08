苗栗市桂花飄香 市公所9月起新種200株

桂花是苗栗縣花，苗栗市公所獲縣政府補助200萬元，自籌1405萬元，今年9月至年底將種下200株桂花，並搭配藍花楹、吉野櫻、七里香，及雪茄花等植栽，縣市攜手打造特色花香城市。

市公所指出，桂花是客庄常見且深具文化意涵的植物，「桂」與「貴」同音，帶有吉祥寓意，淡雅香氣與樸實內斂的特質，也與客家文化精神相互呼應，尤其桂花是苗栗縣花，因此以桂花為主要植栽，200株桂花樹的樹徑約10公分以上、高度2公尺以上。

9月至今年底分區種植，規畫地點包括公有「停12」停車場、苗栗火車站至貓貍山公園間鐵道綠廊、同心公園、縣政府稅務局前人行道、中苗社區活動中心前綠地、磚墩下公園、（火旁）人市集，及忠貞路、公園路等處。

桂花之外，搭配藍花楹、吉野櫻、紅芽石楠、厚葉石斑木、七里香及雪茄花等植栽，透過不同花期、葉色及層次配置，豐富苗栗市的四季景觀，各植栽區域原有樹木，優先原地保留，評估健康、生長空間，及現地環境，如有移植必要，也將評估移至西山垃圾掩埋場、苗栗生命紀念館，或貓裏喵親子公園等適當地點持續栽植，兼顧景觀改善與樹木資源延續。

苗栗市長余文忠表示，城市綠化不只是增加植栽數量，更重要的是後續養護及融入地方特色。期盼透過適地栽植，讓桂花逐漸成為市民日常生活中熟悉的城市風景。