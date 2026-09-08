長頸鹿、獅子陪吃飯！竹市動物園親子餐廳 「河馬廚房」亮相

新竹市立動物園再添親子新據點，位於動物園大門旁的親子餐廳「河馬廚房」正式營業，業者斥資上千萬元改裝逾200坪空間，從牆面、天花板到落地窗皆融入動物元素，盼讓遊客不只逛動物園，也能「和動物一起吃飯」。

「河馬廚房」位於新竹市東區食品路66號、動物園大門旁，由化石先生進駐經營。化石先生營業處經理陳思翰表示，這次除開設河馬廚房，也同步經營禮品部，希望延伸動物園體驗，因此在餐廳內擺設多種擬真動物，營造沉浸式用餐環境。

陳思翰說，餐廳提供義大利麵、披薩、咖哩飯、沙拉、飲品、咖啡及手工義式冰淇淋等餐點，鎖定親子及家庭客群，餐點也加入動物元素點綴，包括義大利麵可另加購動物造型馬林糖，增加趣味及拍照效果。

餐廳空間同樣主打「處處有動物」，牆面可見長頸鹿、紅毛猩猩等擬真造景，抬頭則是魟魚、海豚等海洋生物悠游天花板；大片落地窗面向動物園景觀，民眾用餐時還能看見羊駝、鴕鳥及馬等動物，形成室內外呼應的用餐體驗。

業者也在落地窗設置友善鳥類的防撞窗貼，兼顧景觀及生態友善。陳思翰表示，河馬廚房與禮品部此次整體重新改裝，投入上千萬元，希望讓遊客到新竹市立動物園時，能感受到與過往不同的休憩及餐飲體驗。

河馬廚房已正式營運，營業時間為周二至周日上午9時30分至下午5時30分，下午4時30分最後點餐。

大片落地窗面向動物園景觀，民眾用餐時還能看見羊駝、鴕鳥及馬等動物，形成室內外呼應的用餐體驗。記者黃羿馨／攝影

新竹市立動物園再添親子新據點，位於動物園大門旁的親子餐廳「河馬廚房」正式營業。記者黃羿馨／攝影

新竹市立動物園再添親子新據點，位於動物園大門旁的親子餐廳「河馬廚房」正式營業，業者斥資上千萬元改裝逾200坪空間，從牆面、天花板到落地窗皆融入動物元素。記者黃羿馨／攝影

餐廳提供義大利麵、披薩、咖哩飯、沙拉、飲品、咖啡及手工義式冰淇淋等餐點，鎖定親子及家庭客群，餐點也加入動物元素點綴，包括義大利麵可另加購動物造型馬林糖，增加趣味及拍照效果。記者黃羿馨／攝影

餐廳提供義大利麵、披薩、咖哩飯、沙拉、飲品、咖啡及手工義式冰淇淋等餐點，鎖定親子及家庭客群，餐點也加入動物元素點綴，包括義大利麵可另加購動物造型馬林糖，增加趣味及拍照效果。記者黃羿馨／攝影