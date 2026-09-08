桃園消防局與日本千葉科學大學簽MOU 加強交流、訓練

桃園市政府消防局今天與日本千葉科學大學簽署合作備忘錄（MOU），未來雙方將在緊急醫療、救援領域合作，千葉科學大學學生、教職員將來台參與訓練，桃園消防人員也將赴日交流。

今天簽署會由桃園市政府消防局長龔永信與千葉科學大學校長藤本一雄代表雙方簽署；藤本一雄也率領4名教職員及9名學生赴台交流，將展開為期數日的緊急救護參訪及救護車見習。

桃園市消防局指出，已安排日方師生今天參訪桃園市政府消防局救災救護指揮中心派遣席及林口長庚紀念醫院急診醫學部；明天將安排9名學生至桃園、中路、蘆竹及三民等4個消防分隊進行救護車見習。

消防局表示，桃園消防與千葉科學大學的交流始於民國112年，由日方師長首度參訪桃園市政府消防局，深入了解桃園到院前緊急救護制度及救護裝備，113年起則進一步安排學生來台參與救護車見習。

桃園市消防局表示，依合作備忘錄規劃，未來雙方將在緊急醫療服務及救援領域推動專業訓練、教育交流及人才培育；桃園市除持續協助千葉科學大學學生、教職員來台參與訓練，也將促進桃園消防人員赴日交流。

消防局表示，雙方將就緊急醫療服務及救援技術、消防行政、後勤照護制度、執勤風險評估、緊急醫療照護及災害應變體系等領域進行參訪、訓練及經驗分享。