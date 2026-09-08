桃園龜山人口成長全市之冠 張善政允諾加速公共建設

桃園市龜山區近年科技產業蓬勃發展，人口成長迅速，民生、教育及交通等各項需求大增，市長張善政今赴龜山區市政說明會，允諾加速公共建設布局，市府團隊也表示捷運棕線已進入實質推動階段，青線與銀線也在規畫中。

龜山除華亞科技園區匯聚高科技產業，物流園區逐漸茁壯，機場捷運A7站周邊重劃區社區大樓林立，吸引雙北外移人口，近4年人口成長率達9.77%，是全桃園人口成長率平均值的3倍，也是全是13區之冠。

張善政致詞時，除強調5歲幼兒學雜費補助、營養午餐免費與生生喝鮮乳等整體施政成果，也提及地方建設，包括文青國中小校舍擴建、大崗高中設校、廣設托育機構、興建社會住宅及可負擔住宅，交通方面則有捷運、桃小巴及新闢道路疏導車流。

捷工局表示，龜山相關捷運包括棕線、銀線、青線及機場捷運，其中棕線已進入實質推動階段，未來將串聯桃園、龜山及新北迴龍，銜接雙北捷運路網。銀線、青線也在規畫中，逐步強化龜山與桃園市區、雙北、高鐵及機場的交通連結。

民政局表示，市府持續改善龜山區交通及生活環境，推動A7周邊聯外道路、文化一路至青山路改善、行人環境及南崁溪整治等工程，並建置污水下水道及文青水資源再生中心，提升整體環境品質。龜山樂活運動館、多功能市民活動中心、兒童遊戲場及公園等公共設施陸續推進，並持續辦理曹家洋樓及舊城街區改善。