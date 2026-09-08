向第 一線照服員致敬 苗栗醫院舉辦「照顧服務員日」慶祝活動

「謝謝您們，每一天都辛苦了！」衛生福利部苗栗醫院感謝第一線照顧服務員長期投入照顧工作的辛勞，特別訂定每年9月9日為「照顧服務員日」，今年度慶祝活動，邀請全院約70位照顧服務員參與，透過手作體驗舒緩身心、交流情感，也向夥伴們表達最誠摯的感謝與敬意。

「照顧服務員日」源自苗栗醫院對第一線照顧服務員的肯定與感謝，於2019年訂定，每年9月9日以「九九重陽」之意，象徵尊老、敬老，也傳達珍視照顧工作的理念；慶祝活動曾在COVID-19疫情期間停辦三年，直到2024年重新舉辦，延續對第一線照顧人員的肯定與感謝。

今年的活動邀請社區居家服務、呼吸照護病房及護理之家等單位的照顧服務員共同參與。對許多照服員而言，每一天的工作都是與病人、長者及家屬相處，面對不同的照顧需求與生活挑戰，因此醫院特別規劃溫馨的交流與手作活動，希望讓大家在忙碌之餘放慢腳步，給自己一段喘息與充電的時間。

現場安排手工肥皂及木作三層櫃DIY體驗課程。從調香製作手工皂到一步步完成木作作品，照服員在專注創作的過程中暫時放下工作的忙碌，讓雙手成為療癒自己的媒介，也在讓人放鬆的香氛圍繞中，為平日承擔的壓力找到出口。

苗栗醫院社會工作室主任徐慧琪表示，照顧服務員長期站在照護第一線，除了協助個案日常生活，也可能面對疾病變化、失能照護及家屬情緒等不同挑戰。這份工作除了專業，更需要耐心、同理心與情緒韌性。因此，如何照顧照服員、提供支持與適度喘息，同樣是照顧工作中重要的一環。

苗栗醫院表示，期盼透過「照顧服務員日」，讓每一位辛勤付出的照顧夥伴感受到「有人看見我的付出」，也在工作之餘獲得片刻放鬆與充電，帶著被支持的力量，繼續陪伴每一位需要照顧的人。