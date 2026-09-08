快訊

北市某國中營養午餐「肉有怪味」…80多位學生腹瀉 教育局曝可能原因

護女心切爆罵醫護 李柏毅7度鞠躬哽咽致歉：絕無關說特權

台積電收高10元、擋不住台股收盤下跌220點 穎崴漲停站穩第三高價股

聽新聞
0:00 / 0:00

向第 一線照服員致敬 苗栗醫院舉辦「照顧服務員日」慶祝活動

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗醫院歡慶115年照顧服務員日，舉辦DIY療癒活動，展現對照服團隊身心健康與福祉的實質關懷與感謝。圖／院方提供
苗栗醫院歡慶115年照顧服務員日，舉辦DIY療癒活動，展現對照服團隊身心健康與福祉的實質關懷與感謝。圖／院方提供

「謝謝您們，每一天都辛苦了！」衛生福利部苗栗醫院感謝第一線照顧服務員長期投入照顧工作的辛勞，特別訂定每年9月9日為「照顧服務員日」，今年度慶祝活動，邀請全院約70位照顧服務員參與，透過手作體驗舒緩身心、交流情感，也向夥伴們表達最誠摯的感謝與敬意。

「照顧服務員日」源自苗栗醫院對第一線照顧服務員的肯定與感謝，於2019年訂定，每年9月9日以「九九重陽」之意，象徵尊老、敬老，也傳達珍視照顧工作的理念；慶祝活動曾在COVID-19疫情期間停辦三年，直到2024年重新舉辦，延續對第一線照顧人員的肯定與感謝。

今年的活動邀請社區居家服務、呼吸照護病房及護理之家等單位的照顧服務員共同參與。對許多照服員而言，每一天的工作都是與病人、長者及家屬相處，面對不同的照顧需求與生活挑戰，因此醫院特別規劃溫馨的交流與手作活動，希望讓大家在忙碌之餘放慢腳步，給自己一段喘息與充電的時間。

現場安排手工肥皂及木作三層櫃DIY體驗課程。從調香製作手工皂到一步步完成木作作品，照服員在專注創作的過程中暫時放下工作的忙碌，讓雙手成為療癒自己的媒介，也在讓人放鬆的香氛圍繞中，為平日承擔的壓力找到出口。

苗栗醫院社會工作室主任徐慧琪表示，照顧服務員長期站在照護第一線，除了協助個案日常生活，也可能面對疾病變化、失能照護及家屬情緒等不同挑戰。這份工作除了專業，更需要耐心、同理心與情緒韌性。因此，如何照顧照服員、提供支持與適度喘息，同樣是照顧工作中重要的一環。

苗栗醫院表示，期盼透過「照顧服務員日」，讓每一位辛勤付出的照顧夥伴感受到「有人看見我的付出」，也在工作之餘獲得片刻放鬆與充電，帶著被支持的力量，繼續陪伴每一位需要照顧的人。

專業老師帶領照服員DIY木作三層櫃，學員專注學習細緻的磨砂與組裝，感受動手做的樂趣與完成作品的成就感。圖／院方提供
專業老師帶領照服員DIY木作三層櫃，學員專注學習細緻的磨砂與組裝，感受動手做的樂趣與完成作品的成就感。圖／院方提供

照服員 苗栗 照顧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

健康名人堂／醫療與長照斷點仍在 長照3.0亟需護理量能

「若瑟寶寶」江威儒畫出故鄉最療癒風景 回到出生地若瑟醫院辦畫展

國泰醫院舉辦健康台灣深耕論壇 石崇良：醫療從「治療」走向「預防」

健康台灣深耕計畫 國泰遠距照護社群挺早期出院

相關新聞

桃園「桃小巴」再增7路線 刷市民卡免費搭

桃園市政府布建公共運輸路網，新闢7條「桃小巴」深入龜山、八德等地，預計明起提供服務，持桃園市民卡可免費搭乘。

桃園敬老卡醫療折抵明年上路 首波僅百家院所可用 衛生局：持續招募

桃園市敬老愛心卡明年元旦將新增醫療費用每月100點折抵，但全市13區首波僅規畫100家合作醫療院所，多位議員質疑數量太少，尤其偏鄉醫療資源有限，長者恐面臨「有點數卻找不到地方用」窘境。衛生局回應，將兼顧合作院所區域分布，確保13區都有簽約院所，並持續招募擴大服務量能。

財劃法助攻 苗栗縣明年總預算草案大增61億約兩成

苗栗縣政府明年總預算草案因財政收支劃分法修法，統籌分配款核定增加約20億元，總預算規模365億多元，比今年增加60.67億元、增幅20.11%，苗栗縣立圖書館總館工程，及5000元敬老禮金等福利編入，償債3億元，縣府強調滾動式檢討，增加債務還本的額度。

竹北義崙橋點亮夜景 自由之花景觀燈翻轉豆子埔溪水岸風貌

為改善新竹縣豆子埔溪義崙橋夜間照明不足，竹北市公所完成整體照明工程，以LED光環境勾勒橋體弧線，並在橋兩端設置「自由之花」景觀燈，兼顧通行安全與水岸景觀，翻轉華興重劃區夜間地景風貌。

桃多項重大建設齊發 公債累計346億元

桃園市多項重大建設齊發，去年底長、短期公共債務合計約三四六億元，利息從二○二○年一年約二點四億元，增至去年近十億元，多名議員擔憂建設高峰期恐加劇財政壓力，昨要求新增統籌款優先還債；市府財政局回應，桃園人均負債一點四七萬元為六都最低，將依資金及市場狀況滾動調節債務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。