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桃園「桃小巴」再增7路線 刷市民卡免費搭
桃園市政府布建公共運輸路網，新闢7條「桃小巴」深入龜山、八德等地，預計明起提供服務，持桃園市民卡可免費搭乘。
桃園市交通局指出，本次新闢「桃小巴」由九億租車有限公司營運服務，八德區4線分別為「T120八德轉運站－八德生態公園－八德轉運站」、「T121介壽大智路口」、「T122八德轉運站－捷運鶯桃福德站－八德轉運站」及「T123深耕十期社區－玉元宮－深耕十期社區」，皆為循環線，T120主要串聯八德轉運站、新北捷運鶯桃福德站、興豐路及八德生態公園，T121以介壽大智路口為重要節點，T122串聯八德轉運站與捷運鶯桃福德站，T123則深入深耕十期社區生活圈，串聯八德區公所、忠貞市場及周邊地區。
龜山區3線分別為「T320黃昏市場－長庚轉運站」、「T321龜山區公所－楓樹忠義路口」及「T322A7龜山重劃區（循環線）」，T320串聯大坑地區與長庚轉運站，T321連結龜山區公所與楓樹地區，T322串聯A7龜山重劃區內華亞二路、樂善三路及捷運體育大學站。
交通局表示，桃小巴將達72條路線，貼近民眾通勤、通學、就醫、採買及轉乘等多元日常交通需求，持桃園市市民卡乘車免費優惠，也適用TPASS基北北桃、桃竹竹、桃竹竹苗等方案，若未攜帶本市市民卡則比照市區公車收費。
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