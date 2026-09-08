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桃園敬老卡醫療折抵明年上路 首波僅百家院所可用 衛生局：持續招募

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市敬老愛心卡明年元旦將新增醫療費用每月100點折抵，但全市13區首波僅規畫100家合作醫療院所，多位議員質疑數量太少。示意圖。聯合報系資料照
桃園市敬老愛心卡明年元旦將新增醫療費用每月100點折抵，但全市13區首波僅規畫100家合作醫療院所，多位議員質疑數量太少。示意圖。聯合報系資料照

桃園市敬老愛心卡明年元旦將新增醫療費用每月100點折抵，但全市13區首波僅規畫100家合作醫療院所，多位議員質疑數量太少，尤其偏鄉醫療資源有限，長者恐面臨「有點數卻找不到地方用」窘境。衛生局回應，將兼顧合作院所區域分布，確保13區都有簽約院所，並持續招募擴大服務量能。

桃園市敬老愛心卡點數目前可用於大眾運輸，市府規畫自明年1月1日起擴大使用範圍，包括新增持卡人至市府簽約醫療機構就醫，每月可使用100點折抵100元醫療費用。

議員張桂綿指出，按目前規畫，醫療折抵並非所有醫院、診所都能使用，必須先與市府簽約並裝設卡機，但首波全市僅以100家合作院所為目標，相較桃園13個行政區恐怕不足，若分布不均，部分長者住家附近可能根本找不到可使用的院所。

議員陳治文、吳進昌表示，大溪、復興、觀音等地高齡人口多，醫療資源又不如都會區密集，民眾對新增醫療福利期待很高，合作院所若太少，政策恐怕看得到卻用不到，市府應確保偏鄉有足夠合作院所，並視財政狀況增加每月醫療折抵點數。

議員于北辰、陳美梅說，許多市民已開始詢問政策何時上路，市府應提出明確時程，公布簽約、卡機裝設及宣導進度，未來也可比照其他縣市評估開放藥局購買預防保健產品。

衛生局長賈蔚表示，目前合作院所契約仍在擬定，目標明年元旦上路時至少與100家醫療院所簽約，招募時會兼顧區域分布，確保桃園13區都有合作院所；由於醫療折抵設有每月100元上限，與交通補助使用方式不同，市府須另外開發資訊系統，盼10月前完成系統對接。

賈蔚指出，只要在簽約醫療機構產生的醫療費用都可折抵，每月最高100元，敬老卡、愛心卡持卡人均適用。至於藥局，市府今年討論擴大使用範圍時曾納入評估，但決定明年暫不開放，先推動醫療機構折抵，未來再依執行情形滾動檢討。

敬老卡 衛生局 桃園

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