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財劃法助攻 苗栗縣明年總預算草案大增61億約兩成

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣務會議今天討論通過主計處提案，明年縣總預算草案365億6679萬3000元，比今年增加60.67億元、增幅20.11%。記者范榮達／攝影
苗栗縣務會議今天討論通過主計處提案，明年縣總預算草案365億6679萬3000元，比今年增加60.67億元、增幅20.11%。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府明年總預算草案因財政收支劃分法修法，統籌分配款核定增加約20億元，總預算規模365億多元，比今年增加60.67億元、增幅20.11%，苗栗縣立圖書館總館工程，及5000元敬老禮金等福利編入，償債3億元，縣府強調滾動式檢討，增加債務還本的額度。

苗栗縣務會議今天討論通過主計處提案，明年縣總預算草案歲入編列365億6679萬3000元，歲出編列362億6679萬3000元，債務之舉借編列84億元，債務之償還編列87億元，歲入與歲出賸餘3億元，依行政控管還債計畫，全數用於債務還本。

主計處分析指出，明年總預算草案規模，比今年增加61.23億元，增幅20.11%，歲入主要苗栗縣獲配中央統籌分配稅款，核定增加約20億元，補助及協助收入等增加所致；歲出主因公教人員調薪及晉級等人事費增加11億餘元，3000元敬老禮金增加5000元，敬老愛心卡及農會消費合併300點、補助老人全民健保保險費自付額、免費營養午餐等增加6億餘元。

此外，長照3.0計畫增加4億餘元，還有重大建設縣總圖、明德水庫自行車暨環湖步道建置第二期，及西湖溪河堤共構四期，及頭份市土牛溪護岸及防汛等增加經費所致，另依公共債務法規定，強制債務還本淨額為3億元，較今年增加0.7億元。

今天縣務會議另通過苗栗縣生育津貼實施辦法修正，民政處指出，生育津貼目前每胎2萬元，新法明年元旦起實施，第一胎維持2萬元，第二胎以上及多胞胎提高至每名新生兒5萬元，此外，申請人死亡設籍期限從1年縮短為6個月，鼓勵新生設籍。

苗栗縣務會議今天討論通過主計處提案，明年縣總預算草案365億6679萬3000元，比今年增加60.67億元、增幅20.11%。記者范榮達／攝影
苗栗縣務會議今天討論通過主計處提案，明年縣總預算草案365億6679萬3000元，比今年增加60.67億元、增幅20.11%。記者范榮達／攝影

財劃法 苗栗縣 總預算

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