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竹北義崙橋點亮夜景 自由之花景觀燈翻轉豆子埔溪水岸風貌

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為改善新竹縣豆子埔溪義崙橋夜間照明不足，竹北市公所完成整體照明工程，以LED光環境勾勒橋體弧線，並在橋兩端設置「自由之花」景觀燈，兼顧通行安全與水岸景觀。圖／竹北市公所提供
為改善新竹縣豆子埔溪義崙橋夜間照明不足，竹北市公所完成整體照明工程，以LED光環境勾勒橋體弧線，並在橋兩端設置「自由之花」景觀燈，兼顧通行安全與水岸景觀。圖／竹北市公所提供

為改善新竹縣豆子埔溪義崙橋夜間照明不足，竹北市公所完成整體照明工程，以LED光環境勾勒橋體弧線，並在橋兩端設置「自由之花」景觀燈，兼顧通行安全與水岸景觀，翻轉華興重劃區夜間地景風貌。

竹北市公所表示，為提升水岸夜間安全，特別在豆子埔溪義崙橋推動整體照明工程，改善過去民眾夜間通行時照明不足問題。此次除了利用燈光勾勒橋體優美弧線，也在橋梁兩端分別設置一盞專利「自由之花」景觀燈，以光影點綴水岸空間，為地方增添夜間景觀，也讓原有橋梁呈現不同風貌。

竹北市長鄭朝方表示，豆子埔溪屬新竹縣政府權限管理，義崙橋則由竹北市公所管理，市公所持續從自身權責範圍推動水環境優化，此次先完成義崙橋夜間照明，希望從橋梁設施著手，逐步提升周邊公共環境。

鄭朝方指出，華興重劃區近年發展迅速，但城市進化不應只是建案林立，整體生活品質與公共設施同步升級才是關鍵。公所先前已進行義崙橋橋體安全維護，包括橋梁檢測、除鏽及相關設施更新，也完成鄰近新崙公園公廁翻新，如今再加入夜間LED光環境營造，持續提升周邊居住環境與公共空間質感。

鄭朝方表示，做實事本於職能，而能否把事情做好，則是決定城市質感的關鍵。竹北城市治理正從點、線、面逐步拓展，公所將持續從市民最日常的生活細節著手，轉化為公共建設與環境改善，營造更友善、安全的生活空間，讓城市公共品質持續提升。

為改善新竹縣豆子埔溪義崙橋夜間照明不足，竹北市公所完成整體照明工程，以LED光環境勾勒橋體弧線，並在橋兩端設置「自由之花」景觀燈，兼顧通行安全與水岸景觀。圖／竹北市公所提供
為改善新竹縣豆子埔溪義崙橋夜間照明不足，竹北市公所完成整體照明工程，以LED光環境勾勒橋體弧線，並在橋兩端設置「自由之花」景觀燈，兼顧通行安全與水岸景觀。圖／竹北市公所提供

為改善新竹縣豆子埔溪義崙橋夜間照明不足，竹北市公所完成整體照明工程，以LED光環境勾勒橋體弧線，並在橋兩端設置「自由之花」景觀燈，兼顧通行安全與水岸景觀。圖／竹北市公所提供
為改善新竹縣豆子埔溪義崙橋夜間照明不足，竹北市公所完成整體照明工程，以LED光環境勾勒橋體弧線，並在橋兩端設置「自由之花」景觀燈，兼顧通行安全與水岸景觀。圖／竹北市公所提供

竹北 橋梁 新竹縣

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