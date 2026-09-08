聽新聞
0:00 / 0:00
竹北義崙橋點亮夜景 自由之花景觀燈翻轉豆子埔溪水岸風貌
為改善新竹縣豆子埔溪義崙橋夜間照明不足，竹北市公所完成整體照明工程，以LED光環境勾勒橋體弧線，並在橋兩端設置「自由之花」景觀燈，兼顧通行安全與水岸景觀，翻轉華興重劃區夜間地景風貌。
竹北市公所表示，為提升水岸夜間安全，特別在豆子埔溪義崙橋推動整體照明工程，改善過去民眾夜間通行時照明不足問題。此次除了利用燈光勾勒橋體優美弧線，也在橋梁兩端分別設置一盞專利「自由之花」景觀燈，以光影點綴水岸空間，為地方增添夜間景觀，也讓原有橋梁呈現不同風貌。
竹北市長鄭朝方表示，豆子埔溪屬新竹縣政府權限管理，義崙橋則由竹北市公所管理，市公所持續從自身權責範圍推動水環境優化，此次先完成義崙橋夜間照明，希望從橋梁設施著手，逐步提升周邊公共環境。
鄭朝方指出，華興重劃區近年發展迅速，但城市進化不應只是建案林立，整體生活品質與公共設施同步升級才是關鍵。公所先前已進行義崙橋橋體安全維護，包括橋梁檢測、除鏽及相關設施更新，也完成鄰近新崙公園公廁翻新，如今再加入夜間LED光環境營造，持續提升周邊居住環境與公共空間質感。
鄭朝方表示，做實事本於職能，而能否把事情做好，則是決定城市質感的關鍵。竹北城市治理正從點、線、面逐步拓展，公所將持續從市民最日常的生活細節著手，轉化為公共建設與環境改善，營造更友善、安全的生活空間，讓城市公共品質持續提升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。