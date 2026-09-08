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桃多項重大建設齊發 公債累計346億元

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市多項重大建設齊發，去年底長、短期公共債務合計約三四六億元，利息從二○二○年一年約二點四億元，增至去年近十億元，多名議員擔憂建設高峰期恐加劇財政壓力，昨要求新增統籌款優先還債；市府財政局回應，桃園人均負債一點四七萬元為六都最低，將依資金及市場狀況滾動調節債務。

桃園近年來航空城、捷運綠線及鐵路地下化等重大建設，陸續進入密集投入期，昨天市府財政局、主計處在市議會工作報告，主計處指出，目前建設經費已達歷年最高峰，去年底桃園一年以上公共債務約二七○億元，加計短期債務合計約三四六億元，另有二六七五億元重大施政計畫經費待編籌。

議員彭俊豪指出，去年底一年以上公共債務雖較前一年減少十一點三億元，但短期債務增加十六點六九億元，整體仍增加五點三九億元，加上市庫向特種基金及機關保管專戶調度約六○九億元、退撫基金等未來或有負債約五二九億元，財政壓力不小，市府應揭露長短期債務、基金調度及或有負債，讓外界掌握完整財政狀況。

議員林政賢表示，桃園長、短期公共債務雖未超過法定上限，但年度債務付息已增加約二點七一倍，市府去年發行六十億元永續債，殖利率約百分之一點三七五至一點六，低於長期借款平均利率約百分之一點七五，顯示公債籌資具降低成本空間，市府應盤點高利率銀行借款，評估以公債或永續債取代部分借款。

財政局長歐美鐶表示，桃園人均負債一點四七萬元為六都最低，市府借款均透過競標爭取最低利率，也會視市場情況與銀行協商降息，公債利率則受發行時機影響，市府採滾動式籌措資金，庫存充足就會提前償還，此外，今年六六四億元統籌分配款屬統收統支，將整體納入預算，而非直接指定還債，只要縮短歲入歲出差距，就能降低負擔。

公債 債務 桃園

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