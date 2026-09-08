桃多項重大建設齊發 公債累計346億元

年底九合一選舉登記結束，高雄桃源、那瑪夏及茂林三個原住民區長民選產生。那瑪夏區長孔賢傑及茂林區長駱韋志均為同額競選，篤定連任成功。桃源區長杜司偉出現三名競爭對手，競爭激烈；另外，屏東縣卅三鄉鎮市要選四四三名村里長，有八四一人登記，卻僅有一人為民進黨提名，民進黨屏東縣黨部主委、立委徐富癸說，地方服務比政黨標籤更直接，會持續努力培養人才。

2026-09-08 00:00