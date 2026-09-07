桃園盃國際棒球賽開幕4級132隊勁旅 職棒總教練、球員到場加油

衛生福利部已提出菸害防制法部分條文修正草案，首度規畫將「持有」類菸品（如電子煙）納入行政罰範圍。但目前修法進度及正式施行日期尚未定案，新竹市府為及早配合中央政策，自明日起於新竹市衛生局及三區衛生所共設置4處「電子煙專用回收桶」，提供市民安全、便利且全程匿名的自主繳回管道，並預計持續至新法施行後1個月緩衝期屆滿為止，鼓勵民眾主動繳回電子煙。

2026-09-07 15:58