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桃園盃國際棒球賽開幕4級132隊勁旅 職棒總教練、球員到場加油
桃園市長張善政今日下午前往平鎮區，出席桃園盃國際棒球錦標賽開幕，並表示桃園盃今年邁入第11屆，賽事規模持續擴大，有少棒、青少棒、青棒及大專組合計132支隊伍參賽，同時邀請日本、韓國球隊交流，提升賽事國際化程度。
張善政指出，桃園是台灣重要的棒球城市，從國小、國中到高中各級棒球隊屢屢在國際賽締造佳績，桃園盃舉辦至今，參賽規模與賽事能見度持續提升，未來教育局及體育局將持續攜手相關單位共同推動，厚植桃園棒球發展基礎。今年邀請日本、韓國球隊參賽，不僅提升賽事競爭強度，更為桃園選手創造許多與國外球員交流切磋的寶貴機會；也特別邀請職棒選手到場為參賽球員加油，大幅鼓舞各隊士氣。
桃園市棒球總顧問張滄彬、樂天桃猿隊教練曾豪駒、球員林立、陳晨威、味全龍隊球員朱育賢、富邦悍將球員戴培峰和在地議員下午都參加開幕活動。
教育局說明，今年桃園盃共132支隊伍逾2500名球員參賽，其中少棒60隊、青少棒36隊、青棒24隊、大專12隊，總計進行253場賽事；另邀請7支日韓球隊跨海交流，包括少棒組韓國石橋國小、京畿道少棒及孝山少棒，青少棒組日本北海道惠庭國中、新銳全日本及韓國首爾培材國中，以及青棒組韓國自動車高中。賽事即日起於平鎮棒球場、青埔運動公園棒球場、大漢溪多功能草皮公園棒壘球場及開南大學棒球場等9座場地開打，歡迎球迷到場或線上為選手加油，四強賽將提供網路直播，賽事資訊可至「桃園盃」官方粉絲專頁查詢。
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