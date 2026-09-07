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地方選舉賄聲賄影？苗檢這屆發出1779萬檢舉獎金 籲勇於檢舉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗地檢署今天舉行「不賄選、才是真會選」反賄選記者會，宣示嚴查賄選案件的立場與決心。圖／苗栗地檢署提供
苗栗地檢署今天舉行「不賄選、才是真會選」反賄選記者會，宣示嚴查賄選案件的立場與決心。圖／苗栗地檢署提供

地方公職人員選舉今年11月28日投票，苗栗地檢署今天舉行「不賄選、才是真會選」反賄選記者會，公布這屆選舉共發出1779萬多元檢舉獎金，籲參選人不買票，民眾勇於檢舉，檢調警等單位全力打擊賄選、暴力介入選舉等。

最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村，及苗栗縣警察局長李忠萍、調查局苗栗縣調查站主任湯玉峯等人出席。

苗栗檢方指出，4年前地方選舉，共發放1779萬3750元檢舉獎金，呼籲民眾勇於檢舉賄選，專線0800-024099撥通後按4，另掃瞄QR CODE加苗栗地檢署LINE好友。

林錦村表示，民眾踴躍檢舉一是做功德，讓清白有能力、不賄選的候選人能當選，二是賺獎金，三是檢舉人身分絕對保密，此外，檢察官對於透過賄選當選，提起當選無效之訴，執法機關與民眾公私協力，守護公平投票環境。

徐錫祥指出，民主自由得來不易，並非憑空而降，而妨害選舉手法日益翻新，除傳統賄選、暴力介選外，選舉賭盤、深偽假訊息，甚或境外勢力介入，使查賄工作更具挑戰性，更須仰賴相關單位共同合作，並鼓勵民眾檢舉賄選，有效打擊妨害選舉犯罪行為。

苗栗地檢署檢察長林映姿強調查賄是最有效的反賄選方式，她說，精準的情資提供更攸關查賄的成效，反賄選記者會傳達理念，並宣示苗檢嚴查賄選案件的立場與決心。

2026九合一選舉 苗栗縣選舉 地方選舉 賄選

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