新竹可利工程師排球隊成軍 雙軌參與企業職業聯賽

新竹可利工程師排球隊今天正式成軍，新竹市政府表示，球隊陣中多名球員具工程師背景，未來將採「雙軌並行」模式，參與企業排球聯賽及台灣職業排球聯盟賽事。

新竹市政府今天舉辦「新竹可利工程師排球隊成軍記者會」，新竹市長高虹安、球隊領隊黃柏智、中華民國排球協會副理事長黃國光及台灣職業排球聯盟（TPVL）執行長魏雲龍等人出席。

高虹安致詞表示，新竹是科技產業重鎮，工程師也是城市重要人才象徵，可利工程師排球隊陣中多名球員具工程師背景，並將以雙軌模式跨足企業聯賽及職業排球聯盟，結合工程師文化、企業精神與排球運動。

她說，市府期待球隊以新竹為重要發展基地，透過賽事、訓練及排球推廣活動，讓更多市民接觸排球，市府也將持續整合企業及運動團隊資源，推動賽事及基層運動發展。

黃柏智表示，可利工程師排球隊是全台唯一以工程師為主體成立的排球隊，也是首支採企業聯賽與職業排球聯盟「雙軌並行」模式發展的球隊；球隊另成立「可莉女孩」啦啦隊，由韓籍及台灣成員組成。

黃國光表示，企業排球聯賽今年邁入第22年，可利工程師排球隊加入後，今年共有6支隊伍參賽，預計10月在新竹縣體育館舉行賽事。隨著企業排球逐步銜接職業排球，也盼持續強化基層培育，建立從基層到企業及職業賽場的人才體系。

魏雲龍表示，歡迎可利工程師排球隊加入職業聯盟，職業聯賽發展除需要球迷支持，也需要企業投入，期待球隊以新竹為基地深耕地方。