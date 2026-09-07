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全民運10月桃園登場 「體能之巔筋肉超人」糸井嘉男任交流大使

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
全民運動會將登場，桃市府今宣布，將邀請前日本職棒球星、有「筋肉超人」之稱的糸井嘉男擔任首位國際交流大使。圖／市府提供
全民運動會將登場，桃市府今宣布，將邀請前日本職棒球星、有「筋肉超人」之稱的糸井嘉男擔任首位國際交流大使。圖／市府提供

全民運動會將於10月17日至22日在桃園登場，桃市府今天宣布，將邀請前日本職棒球星、有「筋肉超人」之稱的糸井嘉男擔任首位國際交流大使，除與龍獅、國術、太極拳等選手交流，9月19日將出席「全民敢動日」，25日也將前進樂天桃園棒球場擔任開球嘉賓，替全民運暖身。

市府表示，全民運參賽對象橫跨不同年齡層，共規畫32項競賽，包括多項非亞、奧運特色項目，希望藉由糸井嘉男的運動經歷及跨國知名度，讓更多國內外民眾認識全民運及台灣多元運動文化。

市府提到，糸井嘉男過去征戰日本職棒多年，以出色體能及拚戰風格聞名，退役後仍持續自主訓練，去年更參與知名串流平台體能生存實境節目並奪下冠軍。他退役後仍持續挑戰自我的精神，與全民運鼓勵民眾投入運動、突破自我的理念相符，因此邀請他擔任國際交流大使。

此次拍攝國際交流大使形象影片，市府安排糸井嘉男與龍獅、國術及太極拳選手交流，親自體驗不同運動項目。從龍獅講究的團隊默契、國術結合力量與技巧，到太極拳重視節奏、平衡及身體控制，都讓首次接觸的糸井嘉男留下深刻印象，直呼是一次非常特別的經歷。

糸井嘉男表示，每項運動都有不同挑戰，每個人都能在突破自我的過程中找到屬於自己的精彩，運動體現的是持續前進的生活態度，無論身處賽場或日常生活，只要勇於跨出一步、持續超越，就能看見不一樣的自己。

市府表示，糸井嘉男9月將陸續在桃園展開交流活動，首站為19日在國立中央大學舉辦的「全民敢動日」，將與全民運推廣大使籃籃一同現身。現場設有跳繩、藥球蹲跳、波比跳、負重跨步蹲、擲準及終點衝刺等6項運動關卡，讓民眾挑戰力量、速度、耐力及爆發力。

25日糸井嘉男則將前往樂天桃園棒球場擔任樂天桃猿主題日開球嘉賓，盼串聯台灣與日本、職業與全民及不同運動項目，讓更多人認識桃園的運動發展。

全民運動會將登場，桃市府今宣布，將邀請前日本職棒球星、有「筋肉超人」之稱的糸井嘉男擔任首位國際交流大使。圖／市府提供
全民運動會將登場，桃市府今宣布，將邀請前日本職棒球星、有「筋肉超人」之稱的糸井嘉男擔任首位國際交流大使。圖／市府提供

糸井嘉男 超人 桃園

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