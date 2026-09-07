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菸害防制法新制將上路 竹市9月8日起4大據點設「電子煙回收桶」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府為及早配合中央政策，自明日起於衛生局及三區衛生所共設置4處「電子煙專用回收桶」，提供市民安全、便利且全程匿名的自主繳回管道。圖／新竹市府提供
新竹市府為及早配合中央政策，自明日起於衛生局及三區衛生所共設置4處「電子煙專用回收桶」，提供市民安全、便利且全程匿名的自主繳回管道。圖／新竹市府提供

衛生福利部已提出菸害防制法部分條文修正草案，首度規畫將「持有」類菸品（如電子煙）納入行政罰範圍。但目前修法進度及正式施行日期尚未定案，新竹市府為及早配合中央政策，自明日起於新竹市衛生局及三區衛生所共設置4處「電子煙專用回收桶」，提供市民安全、便利且全程匿名的自主繳回管道，並預計持續至新法施行後1個月緩衝期屆滿為止，鼓勵民眾主動繳回電子煙。

市長高虹安表示，近年電子煙透過網路與社群平台悄然滲透青少年族群，對國民健康及公共安全帶來潛在危害。世界衛生組織及多項國際研究指出，電子煙可能釋出甲醛、乙醛及重金屬等有害物質，不僅影響青少年腦部發育，也可能增加罹癌風險，並提高日後嘗試傳統紙菸的可能性。

現行菸害防制法雖已全面禁止電子煙的製造、輸入、販賣、供應及使用，惟過去因未將「持有」納入處罰規範，致使校園管理及第一線執法仍面臨挑戰。

高虹安說明，此次菸害防制法修法規畫將「持有」類菸品納入處罰範圍，未來新制施行後將設有1個月緩衝期，期間經查獲持有者雖不處以罰鍰，但相關物品仍將予以沒入；緩衝期屆滿後，仍持有電子煙者，依法最高可處10萬元罰鍰。呼籲持有電子煙的民眾無須等到新制上路或面臨裁罰才採取行動，應把握現階段正向鼓勵期間儘速自主投遞。

衛生局指出，為兼顧電子煙回收機制及公共安全，此次由中央配發的電子煙專用回收桶採「只進不出」防護設計，回收物集滿後將依法統一妥善處理及銷毀。

由於電子煙含有鋰電池及煙油等成分，若任意丟入一般垃圾桶，可能在垃圾車壓縮過程中因碰撞造成起火、爆炸或煙油外洩等風險，危及公共安全。民眾前往投遞時，務必確認電子煙機身及煙油已妥善包裝，並於服務時間內交由據點工作人員引導投遞，共同落實安全回收。

衛生局提醒，吸菸與使用電子煙皆可能危害身心健康，歡迎市民善用免費戒菸專線「0800-636363」或竹市合約醫事機構接受多元戒菸服務，攜手打造無菸健康的幸福城市。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新竹市府為及早配合中央政策，自明日起於衛生局及三區衛生所共設置4處「電子煙專用回收桶」，提供市民安全、便利且全程匿名的自主繳回管道。圖／新竹市府提供
新竹市府為及早配合中央政策，自明日起於衛生局及三區衛生所共設置4處「電子煙專用回收桶」，提供市民安全、便利且全程匿名的自主繳回管道。圖／新竹市府提供

電子煙 衛生局 衛生所

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