苗栗青年創業指揮部「築夢劇場」啟用 鍾東錦鼓勵勇敢做夢、勇於行動

苗栗青年創業指揮部「築夢劇場」今天啟用，提供青年團隊交流、學習、展演，及創意實踐的多功能場域，縣長鍾東錦鼓勵青年把劇場當作舞台，讓創意在這裡交流、夢想在這裡發生，勇敢做夢、勇於行動。

縣政府將青年創業指揮部一樓團練空間活化，打造「築夢劇場」，設置350吋電視牆及音響設備，劇場採階梯式座席設計，可容納100至120人，適合辦理創業講座、課程、工作坊、青年交流、成果發表及展演等活動，鍾東錦、議員楊明燁、許櫻萍、曾美露、廖秀紅、孫素娥、徐筱菁，及苗栗市長余文忠、大湖鄉長黃惠琴等人今天揭牌啟用。

縣府勞工及青年發展處長王浩中指出，青年創業指揮部「築夢劇場」開放租借，使用費每時段1200元，另收水電維護費300元、冷氣使用費500元，創業指揮部二樓設有共享空間、共創工坊，三樓設有未來教室，均可依活動性質及需求提供借用，滿足不同規模的課程、會議及交流活動，打造多元彈性的青年活動空間。

鍾東錦表示，目前在室內進行合唱團排演或愛玩樂器的人數很多，尤其是青年學子，勞青處把青年創業指揮部一樓空間活化為「築夢劇場」，二樓、三樓也有不一樣規格的場地，而且租借的費用很低，歡迎苗栗青年如果要玩音樂、合唱團，成果發表或舉辦座談會，可以多加利用，把「築夢劇場」當作自己的舞台，交流創意、實現夢想。

苗栗青年創業指揮部一樓「築夢劇場」今天熱鬧啟用，提供青年團隊交流、學習、展演，及創意實踐的多功能場域。圖／苗栗縣政府提供