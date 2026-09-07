新竹棒球場地下停車場重啟 高虹安：即起試營運、月底前免費停

新竹市地狹人稠，新竹棒球場因改善重建，導致周邊停車與場地活化陷入停頓；為回應新竹市棒球場周邊居民停車需求，配合球場整體改善工程告一段落，目前棒球場地下停車場各項設備測試完成，市長高虹安今前往棒球場地下停車場，實地了解該停車場出入口停車動線、停管系統等設備運作情形，並宣布即日起試營運，到月底前全面開放民眾免費停車。

高虹安指出，棒球場地下停車場將配合地方住家、賽事的不同停車需求，預計實施「平時汽車、賽事機車」的彈性調配機制，平日提供300格汽車停車位，包含身心障礙、充電及孕婦親子專用車位各6格，滿足周邊住戶及一般民眾的日常停車需求；如遇重大棒球賽事或活動舉辦時，將依預期人潮規模，彈性調整為機車停車空間，最高可提供1500格機車停車位，藉此紓解賽事期間的機車車流，避免湧入周邊巷弄造成壅塞及違規停車，讓有限的公共空間發揮最大效益。

高虹安說明，為讓市民及球迷提前熟悉動線，即日起至9月30日止為試營運期，全面開放免費停車。場內電動汽車充電樁僅收取充電費，亦不收取停車費，市府也將同步蒐集使用者回饋，作為後續正式營運精進參考。未來球場舉辦賽事時，市府亦會落實周邊交通疏導與動線管制，兼顧觀賽便利性與在地居民生活品質。盼透過彈性調度發揮公共設施最大效益，有效紓解周邊鄰里與未來賽事期間的停車需求。

高虹安補充，市府持續推動交通暢行政策，除積極增加停車供給，也持續盤點市有空間及既有公共設施，透過整合運用及彈性調度，提升停車空間使用效率。這次棒球場停車場重新啟用，即為市府妥善運用既有空間、提升公共設施使用效益的具體成果之一。