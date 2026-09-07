快訊

2300萬陷僵局...趙建銘不接兒子電話 陳幸妤：反正我就閉嘴啊

染髮還是戴假髮？川普招牌金髮消失「最新造型曝光」 網驚：怎麼回事

默默耕耘教育界…國學大家錢穆之子錢行辭世 享耆壽94歲

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹棒球場地下停車場重啟 高虹安：即起試營運、月底前免費停

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市長高虹安今前往棒球場地下停車場，實地了解該停車場出入口停車動線、停管系統等設備運作情形，並宣布9月7日起試營運重新啟用試營運，到月底前全面開放免費停車。圖／新竹市政府提供
市長高虹安今前往棒球場地下停車場，實地了解該停車場出入口停車動線、停管系統等設備運作情形，並宣布9月7日起試營運重新啟用試營運，到月底前全面開放免費停車。圖／新竹市政府提供

新竹市地狹人稠，新竹棒球場因改善重建，導致周邊停車與場地活化陷入停頓；為回應新竹市棒球場周邊居民停車需求，配合球場整體改善工程告一段落，目前棒球場地下停車場各項設備測試完成，市長高虹安今前往棒球場地下停車場，實地了解該停車場出入口停車動線、停管系統等設備運作情形，並宣布即日起試營運，到月底前全面開放民眾免費停車。

高虹安指出，棒球場地下停車場將配合地方住家、賽事的不同停車需求，預計實施「平時汽車、賽事機車」的彈性調配機制，平日提供300格汽車停車位，包含身心障礙、充電及孕婦親子專用車位各6格，滿足周邊住戶及一般民眾的日常停車需求；如遇重大棒球賽事或活動舉辦時，將依預期人潮規模，彈性調整為機車停車空間，最高可提供1500格機車停車位，藉此紓解賽事期間的機車車流，避免湧入周邊巷弄造成壅塞及違規停車，讓有限的公共空間發揮最大效益。

高虹安說明，為讓市民及球迷提前熟悉動線，即日起至9月30日止為試營運期，全面開放免費停車。場內電動汽車充電樁僅收取充電費，亦不收取停車費，市府也將同步蒐集使用者回饋，作為後續正式營運精進參考。未來球場舉辦賽事時，市府亦會落實周邊交通疏導與動線管制，兼顧觀賽便利性與在地居民生活品質。盼透過彈性調度發揮公共設施最大效益，有效紓解周邊鄰里與未來賽事期間的停車需求。

高虹安補充，市府持續推動交通暢行政策，除積極增加停車供給，也持續盤點市有空間及既有公共設施，透過整合運用及彈性調度，提升停車空間使用效率。這次棒球場停車場重新啟用，即為市府妥善運用既有空間、提升公共設施使用效益的具體成果之一。

棒球場地下停車場將配合地方住家、賽事的不同停車需求，預計實施「平時汽車、賽事機車」的彈性調配機制，平日提供300格汽車停車位。圖／新竹市政府提供
棒球場地下停車場將配合地方住家、賽事的不同停車需求，預計實施「平時汽車、賽事機車」的彈性調配機制，平日提供300格汽車停車位。圖／新竹市政府提供

高虹安 新竹棒球場 停車場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／永平國小全新彩色跑道啟用 新北首座立體共構校園設地下接送區

桃園電動機車市占率慘跌剩5％ 環保局：跨局處改善用車環境

竹市香山首座大型公托開工！明年3月可收托40名幼兒

從一杯咖啡到一趟單車 嘉大新學期生活機能大升級打造便利校園

相關新聞

苗栗青年創業指揮部「築夢劇場」啟用 鍾東錦鼓勵勇敢做夢、勇於行動

苗栗青年創業指揮部「築夢劇場」今天啟用，提供青年團隊交流、學習、展演，及創意實踐的多功能場域，縣長鍾東錦鼓勵青年把劇場當作舞台，讓創意在這裡交流、夢想在這裡發生，勇敢做夢、勇於行動。

新竹棒球場地下停車場重啟 高虹安：即起試營運、月底前免費停

新竹市地狹人稠，新竹棒球場因改善重建，導致周邊停車與場地活化陷入停頓；為回應新竹市棒球場周邊居民停車需求，配合球場整體改善工程告一段落，目前棒球場地下停車場各項設備測試完成，市長高虹安今前往棒球場地下停車場，實地了解該停車場出入口停車動線、停管系統等設備運作情形，並宣布即日起試營運，到月底前全面開放民眾免費停車。

防市場火災再起！張善政宣布動用二備金強化防災 每攤最高補助1500元

桃園南門市場去年發生火災，市府持續檢視傳統市場及夜市消防安全。市長張善政今表示，目前盤點桃園公有零售市場及公有、列管攤販集中區，共有592攤使用桶裝瓦斯。為降低瓦斯外洩及火災風險，他已核准動用第二預備金，提前補助攤商加裝瓦斯安全遮斷閥，每攤最高補助1500元。

力拚為民服務60年 苑港里長王献榮第7次同額競選

苗栗縣苑裡鎮苑港里長王献榮擔任里長迄今53年，其中僅一次競選鎮長失利，此次再度登記參選里長已是第7次同額競選，堪稱地方基層選舉的傳奇；這次「一票就當選」的王献榮，除全力支持小兒子王建鑫競選議員外，他更發豪語未來將再繼續參選，力拚務超過60年壯舉。

市政空轉？張善政新屋市政說明會舉例海岸工程成果：不要覺得都沒動

桃園市長張善政今天參加新屋區市政說明會，簡報海岸工程各項成果時，舉例在地笨港灣海岸防護及景觀改善計畫，表示雖然已經在116、117年度合計編列7500萬元辦理相關工程，但是有些工程急不得，笨港景觀工程必須做好水文觀測，至少要經過兩個冬季，預計明年可以動工。

桃園重大建設齊發恐增財政負擔？財政局：人均負債六都最低

桃園多項重大建設齊發，截至去年底長短期公共債務合計約346億元，年度債務付息也從2020年約2.4億元增至去年近10億元。多位議員今擔憂建設高峰期恐加劇財政壓力，要求新增統籌款優先還債並完整揭露債務。財政局回應，桃園人均負債1.47萬元為六都最低，將依資金及市場狀況滾動調節債務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。