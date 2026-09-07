聲音守護客語一甲子 陳裕美分享阿公、阿婆在家講國語及客家話各半

客語廣播、電視節目及活動主持人陳裕美崗位一甲子，一度紅到在苗栗縣頭份市街頭都會被認出來，以聲音守護客家文化，她分享經驗，認為客語傳承最好場域在家庭，阿公、阿婆一半講國語、一半說客語，效果會最好。

76歲陳裕美1966年8月踏入廣播界，從此頭客語結下不解之緣，擔任客語播音員、節目及活動主持人，並投入客家口述文化保存，深入客家庄，採錄諺語、童謠、山歌，及生活智慧等，整理出版「苗栗客家民間文學有聲書」，她至今仍活躍在廣播電台主持客語單元節目。

她今天由丈夫張強、女兒張吟旖等人陪同下，接受縣長鍾東錦頒贈「德高望眾」木雕表揚肯定她用聲音守護客家文化傳承與保存，她與鍾東錦分享過去收音機年代，兩人說，台灣社會家庭加工及農田工作收聽廣播，現在連手機、電腦等介面，APP都可以收聽，時代不一樣，現在許多人都是只有開車時收聽廣播。

陳裕美帶著60年前的錄取通知書，還有錄音機等工具，見證一路走過來的歷史，她津津樂道，表示39歲到43歲時最紅，走在頭份街頭，還有認出並喊她的藝名「方琪」。

鍾東錦、陳裕美都有感於客家話逐漸沒落，鍾東錦說，全世界客家人口1億多人，聽得懂一半，簡單會講的三、四成，但真正流利越來越少，他在縣議會鼓勵議員客家話質詢，但目前只剩位數，可以完整用客家話，語言是文化傳承的重要基礎，現況讓人憂心。

兩人共識認為客家話傳承最重要的場域在家庭，陳裕美表示，政府單位推廣很重要，民間也要努力，阿公、阿婆跟孫子女交談，一半客語、一半國語，不僅祖孫可以溝通，也不會讓孫子女以為講的是外國話，降低講客家話的意願。