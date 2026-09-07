防市場火災再起！張善政宣布動用二備金強化防災 每攤最高補助1500元

桃園南門市場去年發生火災，市府持續檢視傳統市場及夜市消防安全。市長張善政今表示，目前盤點桃園公有零售市場及公有、列管攤販集中區，共有592攤使用桶裝瓦斯。為降低瓦斯外洩及火災風險，他已核准動用第二預備金，提前補助攤商加裝瓦斯安全遮斷閥，每攤最高補助1500元。

張善政今在臉書發文表示，南門市場去年發生火災後，市府持續追蹤市場、夜市消防安全，除檢視消防設備、逃生動線及管理機制，攤商普遍使用的桶裝瓦斯也是重點之一。經市府盤點，目前桃園公有零售市場及公有、列管攤販集中區，共有592攤使用桶裝瓦斯。

張善政指出，市府將補助攤商加裝「瓦斯安全遮斷閥」，當設備偵測到瓦斯流量異常或管線脫落時，可自動切斷瓦斯，降低瓦斯外洩及火災風險。每攤最高補助1500元，即日起至10月16日止，可由自治會、管委會協助彙整資料後提出申請。

除市場及夜市攤商外，市府也將補助低收入戶及中低收入戶更換瓦斯安全遮斷閥，每戶最高補助1500元，並優先協助65歲以上長者，即日起至11月30日止，可向轄區消防分隊登記申請。

張善政表示，這兩項補助原本規畫明年辦理，但考量消防安全能提前預防就不應等待，因此決定動用第二預備金，讓有需要的攤商及家庭今年就能完成設備裝設，希望在事故發生前先降低風險，提升市場、夜市及居家瓦斯使用安全。