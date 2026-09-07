力拚為民服務60年 苑港里長王献榮第7次同額競選

苗栗縣苑裡鎮苑港里長王献榮擔任里長迄今53年，其中僅一次競選鎮長失利，此次再度登記參選里長已是第7次同額競選，堪稱地方基層選舉的傳奇；這次「一票就當選」的王獻榮，除全力支持小兒子王建鑫競選議員外，他更發豪語未來將再繼續參選，力拚務超過60年壯舉。

王獻榮是苑裡知名王記魚丸創始人，32歲首度擔任里長至今，三次獲內政部肯定，2018年再獲頒發資深績優民選地方公職人員內政專業獎章，當時已是苗栗縣唯一獲得表揚，服務超過40年的里長，如今若再當選，待服務屆滿，將創紀錄擔任里長達57年之久。

王献榮說，從苑裡里長選舉第九屆開始，他就出馬參選，只有第11屆換跑道參選鎮長落選，今年是第7次同額競選，很感謝里民肯定，讓他有機會一直為大家服務，貢獻心力；除了自己繼續投入年底村里長選舉外，他也力挺現任鎮民代表的么兒王建鑫，更上層樓競選議員，再創地方佳話。

王献榮擔任里長期間，除了關懷弱勢、巡視路燈、爭取施設水溝等基層選民服務工作，更爭取在苑港漁港旁設置苑港公園，他還每天偕同社區志工除草、掃地、清理廁所，維護公園環境，讓當地里民有個優質的休憩地點。

現年89歲的王獻榮身體康健，耳聰目明，他自認里內的基層建設「鄉親拜託的都爭取做完了，已做無可做，未來服務方向將以社區活動為主」，若身體許可，會一直做下去，甚至邁過服務超過60年，做到全國第一名。