市政空轉？張善政新屋市政說明會舉例海岸工程成果：不要覺得都沒動

桃園市長張善政今天參加新屋區市政說明會，簡報海岸工程各項成果時，舉例在地笨港灣海岸防護及景觀改善計畫，表示雖然已經在116、117年度合計編列7500萬元辦理相關工程，但是有些工程急不得，笨港景觀工程必須做好水文觀測，至少要經過兩個冬季，預計明年可以動工。

張善政面對連日民進黨市長參選人黃世杰指市政近三年空轉，藉由笨港工程景觀工程強調，取得正確的水文資料是做好工程的必經途徑，不要因為必須要等上兩個冬季就說市政府沒做事，以此反駁市政府「空轉」。

張善政在市政說明會表示，大家要知道桃園的東北季風非常強烈，不能重蹈過去大園區竹圍漁港遊艇浮動碼頭工程覆轍（前市府），當時包商用台北港的水文資料帶過，結果桃園竹圍漁港的遊艇碼頭完工後，完全不能承受東北季風海浪的衝擊，因為台北港和竹圍漁港的水文完全不同，笨港景觀工程一定要取得正確的水文資料，設計正確的工法。

新屋地方人士指出，笨港海岸區域在永安漁港南岸，過去開闢景觀水域的時候，用過「養灘」工法，不過因為海岸的風浪大，倒入海砂會被海水往外帶，經過以往的水文觀測，市政府發現確實有這種現象，於是參考地方的意見，還有北岸後湖溪工程經驗，將才用自然拋石的工法開闢笨港景觀。

市政府海岸及資源循環工程處在市政說明會上，專案報告新屋海岸工程的成果，張善政補充指出永安漁港北邊的海岸，大家看到以前用混凝土蓋高的海堤，其實經不起海浪拍打，尤其東北季風來海浪不斷地打，混凝土崩裂海水滲進去，然後呢？下面基座填的土石慢慢被沖刷，海堤海工處前面報告畫面的可怕裂痕。所以過去施工的方法是有問題的，後來改用圓型的卵石堆砌，海浪打到岸邊的時候碰到卵石，海浪的能量就會被抵消，真正打上岸的時候已經沒有氣力了，經過多個颱風考驗，大家看到都非常安全。

面對黃世杰連日批評桃園市政三年空轉，張善政昨晚表示，每一項建設做到哪裡，進度都攤在市民面前，不需要靠口水證明，就讓市民評斷。以捷運綠線來說，上任後花了兩年完成北機廠，讓北段得以朝今年底通車目標推進；綠線延伸中壢動工、機電標簽約啟動、富台國小遷建開工；尤其A23站，他上任後堅持改採G25站（綠線延伸線）與A23站（中壢車站）共用加長月台設計，就是要把機場捷運與綠線未來銜接互通的條件真正做出來，否則所謂桃園環狀捷運，再漂亮也只是一張路網圖。可以說，綠線要走向下一個階段的幾個關鍵環節，在第一個任期內都已經一一解決、往前推進。

張善政指出，其他市政也是如此，捷運棕線機電標完成簽約、桃園市立醫院獲核定設置，推出可負擔住宅等等，桃園的建設都是看得見，即便對手急需選舉火花，一昧批評，但他和市府團隊會繼續認真做事，把市政做好才是優先要務。

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，黃世杰主張0到12歲兒童及65歲以上長者健保費全面補助，初估一年就要增加約20億元；另外，敬老愛心卡提高到每月1200點抵消費，估算一年更可能需要約72億元。兩項政策加起來，就是每年近百億元的長期支出。黃世杰越是迴避核心的預算問題，越讓人憂心，是不是打算縮減長輩現在已經領得到的四節敬老禮金一萬元，填補自己選舉支票的缺口？