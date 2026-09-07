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桃園重大建設齊發恐增財政負擔？財政局：人均負債六都最低

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園多項重大建設齊發，多位議員擔憂建設高峰期恐加劇財政壓力。財政局回應，桃園人均負債1.47萬元為六都最低，將依資金及市場狀況滾動調節債務。圖為桃園市政府大樓。聯合報系資料照
桃園多項重大建設齊發，多位議員擔憂建設高峰期恐加劇財政壓力。財政局回應，桃園人均負債1.47萬元為六都最低，將依資金及市場狀況滾動調節債務。圖為桃園市政府大樓。聯合報系資料照

桃園多項重大建設齊發，截至去年底長短期公共債務合計約346億元，年度債務付息也從2020年約2.4億元增至去年近10億元。多位議員今擔憂建設高峰期恐加劇財政壓力，要求新增統籌款優先還債並完整揭露債務。財政局回應，桃園人均負債1.47萬元為六都最低，將依資金及市場狀況滾動調節債務。

桃園升格後持續推動大型建設，近年航空城、捷運綠線及鐵路地下化陸續進入密集投入期。主計處指出，目前建設經費已達歷年最高峰，截至去年底，桃園一年以上公共債務約270億元，加計短期債務合計約346億元，另有2675億元重大施政計畫經費待編籌。

議員彭俊豪指出，去年底一年以上公共債務雖較前一年減少11.3億元，但短期債務增加16.69億元，整體仍增加5.39億元，加上市庫向特種基金及機關保管專戶調度約609億元、退撫基金等未來或有負債約529億元，財政壓力不小，市府應揭露長短期債務、基金調度及或有負債，讓外界掌握完整財政狀況。

議員林政賢表示，桃園長短期公共債務合計約346億元，雖未超過法定上限，但年度債務付息已增加約2.71倍；市府去年發行60億元永續債，殖利率約1.375%至1.6%，低於長期借款平均利率約1.75%，顯示公債籌資具降低成本空間，要求市府盤點高利率銀行借款，評估以公債或永續債取代部分借款。

財政局長歐美鐶表示，桃園人均負債1.47萬元為六都最低；市府借款均透過競標爭取最低利率，也會視市場情況與銀行協商降息，公債利率則受發行時機影響，並非一定比銀行借款低。市府採滾動式籌措資金，庫存充足就會提前償還，不會借款後閒置。

歐美鐶說，今年664億元統籌分配款屬統收統支，將整體納入預算，而非直接指定還債，只要縮短歲入歲出差距，就能降低財政負擔；向特種基金及保管專戶調度也符合公共債務法，相關數據每月均公開。主計處長蔡進滿說，目前正值捷運、鐵路地下化等建設支出高峰，未來將依工程執行及預算使用狀況持續檢討財政配置。

債務 桃園 六都

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