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北橫大曼段近桃園、宜蘭交界風雨造成坍方短期不易修復 即日起封閉

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
交通部公路局說明北橫大曼路段因為坍方搶修困難，短期間無法通車。圖／公路局提供
交通部公路局說明北橫大曼路段因為坍方搶修困難，短期間無法通車。圖／公路局提供

交通部公路局今日表示，台7線大曼路段49至50公里（北橫桃園市復興區）災後復建工程因近日受颱風外圍與強降雨影響，持續路況不穩定，考量安全，短期內無法開放通行，請駕駛人避免行經該路段改道行駛。 

公路局提醒，近期山區邊坡容易有土石鬆動及落石發生機率，路況難以掌握， 建議用路人出發前應提前事先規畫行程，避開災害及監控路段，以避免行程受阻。另外也再呼籲用路人於防汛及降雨期間，如非必要請勿進入山區道路，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打（02）86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800231035。  

台7線49.7公里大曼路段2022年10月因尼莎颱風強降雨發生大規模坍方中斷，搶修期間常有降雨和坍方，至今仍未完成修復，該路段是桃園後山通往宜蘭縣大同鄉主要路段。

北橫 宜蘭 修復 桃園 災害

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