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補助牌失靈 桃電動機車市占慘剩5％

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園電動機車新領牌數一路下滑，議員質疑購車補助效果有限。圖／桃園市環保局提供
桃園電動機車新領牌數一路下滑，議員質疑購車補助效果有限。圖／桃園市環保局提供

桃園市電動機車新領牌市占率從二○一九年逾三成五、約三萬五千輛的高峰，一路下滑至去年百分之五點四二、三八七五輛，議員質疑購車補助效果有限，市府環保局回應，將跨局處改善用車環境，並和交通局研議友善停車空間等措施提升民眾意願。

桃園市原將二○二五年電動機車市占率目標訂為百分之十三，後來滾動下修至百分之十一，實際僅百分之五點四二，市府今年持續編列購車補助，最高四千元，另針對婦幼、外送員、守望相助隊及青壯年等對象推出加碼方案，今年也新增機車行協助汰舊換新補助，每案五百元、總預算二五○萬元。

不過，議員林政賢、許家睿質疑去年市府原訂新領牌八四○○輛，實際卻僅三八七五輛，市占率持續下滑，顯示購車補助不斷加碼仍未能有效拉抬買氣，應參考其他縣市研議電池月租費補助等措施，議員謝美英形容電動機車二○一九年新領牌達三萬四九六九輛、市占百分之卅五點三八， 現況堪稱雪崩式下滑。

謝美英表示，民眾不買電動機車的癥結不只車價，還包括換電站普及度、電池月租費及後續維修成本，市府若把資源集中在前端購車補助，卻未同步改善後端使用環境，很難扭轉趨勢，環保局和交通局應提出相關基礎建設計畫。

環保局長顏己喨回應，電動機車銷售下降是全台現象，桃園市占率仍居六都第二、僅次台北市，充電站設置率為六都第一，後端使用環境也需要業者共同改善，市府將持續與業者溝通換電站布點，汰換第一代電池，並和交通局跨局處研議友善專用停車空間等措施，提升使用便利性。

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