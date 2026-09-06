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「台灣好生活」苗栗座談會 陳世凱：國1頭份第二交流道行政院審議中

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
「台灣好生活」苗栗座談會今天在苑裡登場，行政院秘書長張惇涵、交通部長陳世凱推薦民進黨苗栗縣長參選人陳品安更能與中央對接。圖／陳品安競選團隊提供
「台灣好生活」苗栗座談會今天在苑裡登場，行政院秘書長張惇涵、交通部長陳世凱推薦民進黨苗栗縣長參選人陳品安更能與中央對接。圖／陳品安競選團隊提供

「台灣好生活」苗栗座談會今天在苑裡享沐酒店登場，行政院秘書長張惇涵、交通部長陳世凱推薦民進黨苗栗縣長參選人陳品安更能與中央對接，陳世凱宣布備受地方期待的國道1號頭份第二交道已陳報行政審議中，完工後將能有效解分散既有交流道車流，解決交通瓶頸問題。

張惇涵表示，中央10年來已挹注苗栗2188億，苗栗財政最困難的時候，中央接住苗栗，讓縣府決算連年賸餘，中央有決心也有能力作苗栗最強大的後盾，今年苗栗縣長選舉不是改變顏色，而是選擇改變未來，支持更能與中央對接的人，讓重大建設加速落地。

陳世凱宣布國1頭份交流道改善計畫（頭份第二交流道）已陳報行政院審議，完工後將能有效分散既有交流道車流，大幅縮短竹南科學園區至新竹科學園區的通勤時間，讓竹苗生活圈交通更順暢，陳品安受民進黨徵召參選，立即到中央為苗栗爭取建設，將鄉親需求放在心中第一順位。

陳品安分享，中央已核定台61線房裡交流道匝道可行性研究，未來一定會帶給苑裡鄉親更便捷的交通，頭份市是苗栗人口最多、發展最快的科技門戶，提升交通與公共建設的品質，也將提高年輕家庭的通勤品質與企業投資意願，感謝中央給予頭份二交與各項建設的強力支持。

「台灣好生活」苗栗座談會今天在苑裡登場，行政院秘書長張惇涵、交通部長陳世凱推薦民進黨苗栗縣長參選人陳品安更能與中央對接。圖／陳品安競選團隊提供
「台灣好生活」苗栗座談會今天在苑裡登場，行政院秘書長張惇涵、交通部長陳世凱推薦民進黨苗栗縣長參選人陳品安更能與中央對接。圖／陳品安競選團隊提供

陳世凱 苗栗 頭份

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