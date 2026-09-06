2026竹風好市集 12周集結逾550品牌串聯竹市舊城商圈

新竹市府持續以多元活動豐富城市休閒生活，「2026竹風好市集」即日起於護城河畔熱鬧登場。市長高虹安昨於開幕活動宣布為期12周的主題市集正式展開。活動每周推出不同主題，集結蔬食、甜點、生活選物、地方風味及青年創業等特色攤位，預計邀集超過550個特色品牌輪番登場，讓護城河畔每週皆呈現不同風貌，也為新竹舊城區注入嶄新活力。

高虹安表示，市府推動城市活動，不僅著眼於短期人潮，更希望將活動與在地生活、特色品牌及周邊商圈緊密串聯，讓人潮轉化為城市發展的實質動能。竹風好市集以護城河為核心，透過主題策展、品牌扶植及商圈串聯，提供特色品牌展售與曝光舞台，同時引導民眾走進周邊街區，認識舊城特色店家、歷史空間與生活風景，讓市集不只是週末休閒活動，更成為串聯城市生活與地方經濟的重要平台。

市府城市行銷處指出，去年竹風好市集連續舉辦11周，吸引逾25萬人次參與，串聯超過500家市集攤商及周邊合作店家，成功帶動周邊店家買氣；今年進一步延長至12周並擴大品牌參與，期盼延續既有成果，讓市集人潮有效轉化為舊城商機，帶動周邊街區與店家持續發展，讓護城河畔成為民眾假日休閒、品牌交流及城市消費的新亮點。

城銷處說明，今年竹風好市集以「蔬式生活」主題揭開序幕，集結多元蔬食品牌，從日常餐點、特色小吃到創意料理，呈現蔬食兼具健康與美味的多元樣貌。民眾除能逛市集、品嘗美食、認識特色品牌，也能隨著音樂放慢腳步，在輕鬆愜意的週末氛圍中，感受竹風好市集結合美食、音樂與城市生活的多元魅力。

為深化市集與舊城商圈的串聯，今年消費回饋機制由過去單次抽獎升級為「月月抽」，並新增「集點贈」活動。民眾加入「竹風好市集」官方LINE並完成活動登錄後，於市集攤位或舊城商圈特約店家單筆消費滿100元，掃描店家專屬QR Code，即可獲得1組抽獎序號及1點消費點數。活動期間每月均有機會抽中iPhone 18 Pro、MacBook Neo、Nintendo Switch 2及Apple Watch等人氣好禮，最終波更加碼GOGORO電動機車壓軸大獎；累積指定點數還可兌換皮卡造型便當袋、零錢包等限定好禮，透過消費回饋鼓勵民眾走進舊城、延長停留時間，進一步帶動周邊店家消費與商圈活絡。

此外，市府也持續推動「竹風嚴選」品牌遴選，透過專業評選與民眾票選，發掘兼具特色與發展潛力的優質在地品牌。市府將整合評選、推廣及展售等資源，協助在地店家及參與市集的優質品牌累積人氣與市場能見度，讓好產品有更多展現舞台，讓用心經營的店家被更多消費者看見，逐步累積新竹在地品牌的發展能量，打造更具特色與活力的城市品牌。

城銷處說，「竹風好市集」將一路舉辦至11月22日，活動期間每週末及國定假日16時至21時登場，不同主題及特色品牌將輪番亮相。歡迎大家逛市集、品美食、聽音樂，也走進周邊舊城街區及合作店家，感受新竹舊城多元而豐富的生活魅力。

2026竹風好市集即日起於護城河畔熱鬧展開，活動每周推出不同主題，集結蔬食、甜點、生活選物、地方風味及青年創業等特色攤位，預計邀集超過550個特色品牌輪番登場。圖／新竹市府提供

新竹市府持續以多元活動豐富城市休閒生活，「2026竹風好市集」即日起於護城河畔熱鬧登場。市長高虹安（右）昨於開幕活動宣布為期12周的主題市集正式展開。圖／新竹市府提供