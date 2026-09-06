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中央捷運預算增逾5倍...桃園2路線卻未獲補助 市府回應了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
交通部116年度大眾捷運系統建設計畫預算大增至453億元，但桃園僅獲核列捷運綠線46.75億元及三鶯線延伸桃園八德段4290萬元，正在推動的捷運棕線、綠線延伸中壢計畫均未獲核列。圖為桃園捷運棕線工程模擬圖。圖／桃園捷運工程局提供
交通部116年度大眾捷運系統建設計畫預算大增至453億元，但桃園僅獲核列捷運綠線46.75億元及三鶯線延伸桃園八德段4290萬元，正在推動的捷運棕線、綠線延伸中壢計畫均未獲核列。圖為桃園捷運棕線工程模擬圖。圖／桃園捷運工程局提供

交通部116年度大眾捷運系統建設計畫預算大增至453億元，較今年81億元增加逾5倍，但桃園僅獲核列捷運綠線46.75億元及三鶯線延伸桃園八德段4290萬元，桃園市捷工局表示，在推動的捷運棕線、綠線延伸中壢計畫均未獲核列，先前已向中央申復2次，但中央以工程尚未發包等理由未編列，如今兩案機電標均已完成決標發包，原先未編列預算的前提已不存在，明年將持續向中央爭取補助

根據交通部116年度預算書，大眾捷運系統建設計畫共編列453億元，其中雙北地區多項捷運建設及土地開發計畫合計近200億元，高雄有黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線及環狀輕軌等計畫，經費約140億元；台中捷運藍線獲編45億元、台南第一期藍線建設及周邊土地計畫約14億元。

桃園部分，捷工局表示，116年度中央核列桃園捷運相關預算共2項，包括捷運綠線46.75億元，以及三鶯線延伸桃園八德段0.429億元。桃園捷運棕線、綠線延伸中壢計畫則因招標進度，以及綠線延伸中壢尚有以前年度中央補助款2.3億元保留款，因此116年度均未獲核列中央補助，所需經費將先由基金支應。

捷工局指出，預算編列過程中，市府已針對兩項計畫向中央申復2次，但中央當時表示，由於綠線延伸中壢及棕線工程尚未完成發包，依相關規定無法編列補助預算，因此最終仍未納入116年度中央預算。

捷工局強調，近期綠線延伸中壢及棕線機電標都已完成決標發包，工程進度已經往前推進，中央當初未予編列補助的前提已不復存在。市府明年仍會持續向中央爭取經費，希望隨著工程實際進度推展，中央能重新檢視補助需求。

市府官員表示，目前向中央爭取預算並不容易，尤其明年進入總統大選年，也擔心預算爭取過程節外生枝。不過市府與中央協商仍將回歸工程實際進度，依照地方提出的經費需求持續溝通，期待交通部編列117年度預算時，能將棕線及綠線延伸中壢所需中央補助款納入。

補助 捷運 預算 交通部

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