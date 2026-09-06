桃園電動機車市占率慘跌剩5％ 環保局：跨局處改善用車環境

桃園電動機車新領牌市占率從2019年35.38％高峰，一路下滑至去年僅5.42％，新領牌數也從3萬4969輛跌至3875輛，購車補助效果有限，引發議員質疑。環保局回應，將跨局處改善用車環境，並和交通局研議友善停車空間等措施。

桃園市原將2025年電動機車市占率目標訂為13％，後滾動下修至11％，最後實際市占率僅5.42％。市府今年持續編列購車補助，最高補助4000元，另針對婦幼、外送員、守望相助隊及青壯年等對象推出加碼方案；今年也新增機車行協助汰舊換新補助，每案500元、總預算250萬元，盼提高汰換意願。

不過，議員林政賢、許家睿質疑，去年市府原訂新領牌8400輛，實際卻僅3875輛，市占率持續下滑，顯示購車補助不斷加碼仍未能有效拉抬買氣，應參考其他縣市研議電池月租費補助等措施。許家睿也認為，若只靠高額購車補助，可能出現民眾短暫將戶籍遷至桃園領取補助，最後車輛仍在外縣市使用的情形。

議員謝美英表示，2019年桃園電動機車新領牌達3萬4969輛、市占35.38％，去年卻剩3875輛、5.42％，堪稱雪崩式下滑。民眾不買電動機車的癥結不只車價，還包括換電站普及度、電池月租費及後續維修成本，市府若把資源集中在前端購車補助，卻未同步改善後端使用環境，很難扭轉趨勢，環保局和交通局應提出相關基礎建設計畫。

環保局長顏己喨回應，電動機車銷售下降是全台市場現象，桃園市占率仍居六都第二、僅次台北市，機車充電站設置比例則為六都第一。後端使用環境除政府投入，也需要業者共同改善，市府將持續與業者溝通換電站布點，並和交通局跨局處研議友善專用停車空間等措施，提升低汙染運具使用便利性。

環保局表示，經與電動機車業者溝通，業者已承諾今年底前全面完成第一代電池汰換，提升續航力與穩定度，換電站將持續促請業者擴充。售後維修方面，經濟部正協助傳統機車行培養電動機車維修技能，盼讓維修網絡深入各地。未來推動綠色交通不會只依賴購車補助，將從換電、停車及維修等面向改善整體用車環境。