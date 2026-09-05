影／佛教聞修正法會一連兩天在西湖鄉辦「地藏菩薩聖誕法會」弘揚孝道

中華國際佛教聞修正法會今天起一連兩天在苗栗縣西湖鄉立體育館舉行「南無地藏菩薩聖誕法會」，會中並捐贈10萬元給苗栗縣智障福利協進會，上千信眾在佛家「孝道月」與「吉祥月」齊聚一堂，盼共沐佛恩，圓滿孝親與社會。

中華國際佛教聞修正法會表示，農曆七月為佛教的「孝道月」與「吉祥月」，9月5、6日在西湖鄉辦理這場法會，吸引來自美國、日本、香港、新加坡、馬來西亞、斯里蘭卡、泰國及台灣各地信眾近1200名信眾齊聚。

這場匯聚慈悲與孝親精神的報恩法會，特別禮請世界佛教總部副主席、金釦二段聖德釋證達教尊主法。苗栗縣政府民政處長巫志偉、議員黃芳椿、羅貴星、西湖鄉長高阿賜、苗栗縣智障福利協進會理事長吳老德、欣岳營造董事長陳大樑、領袖海洋遊艇董事長陳柏叡及火星生技董事長董澤平一同誦經祈願國泰民安、風調雨順。

聞修正法會表示，8月起已於台北還願精舍圓滿舉辦2場孝親報恩法會；9月5日、6日在西湖鄉接續舉辦，釋證達教尊主法帶領大眾恭誦「大乘金剛般若寶懺」、「地藏菩薩本願經」並舉行佛前大供及放生結行。信眾透過虔誠誦經、供佛、禮懺等儀式，不僅為亡者超薦迴向，也為在世親友消災延壽、廣植福田。

中華國際佛教聞修正法會強調，釋證達教尊被譽為「百年難得一見的比丘尼」，遵奉南無第三世多杰羌佛教導，慚愧嚴戒行、大悲利眾生，為大悲觀音加持法第二代傳人。

覺行佛教基金會執行長鄭孟豪表示，這次法會將孝親、公益與社會關懷緊密結合。基金會長期投入苗栗弱勢公益關懷，今年法會以孝親報恩為主軸，捐贈10萬元公益款項給苗栗縣智障福利協進會，由理事長吳老德代表受贈，期望以此善舉將佛法的慈悲與報恩心，化為社會關懷的力量。

吳老德表示，佛教講因果，他多年前在省府任職，曾為財政較困窘的西湖鄉提供一些基層建設，如今他擔任苗栗縣智障福利協進會理事長 ，能獲得基金會捐贈10萬元善款，對一個社團來說助益良多，如今結出的善果，他感覺冥冥中與當年對地方的服務有一定因果關係，農曆七月是孝道月，兩天法會弘揚教道精神，深具意義。

中華國際佛教聞修正法會在苗栗市南勢里籌建的覺行寺，已於今年2月22日大年初六舉辦動土典禮，覺行寺基地約5000坪，整體建築風格承襲唐代佛寺的內涵，展現莊嚴肅穆的東方美學，預計3至4年內完工。

中華國際佛教聞修正法會今起一連2天在西湖鄉體育館舉行「南無地藏菩薩聖誕法會」，縣府民政處長巫志偉、議員黃芳椿、羅貴星、西湖鄉長高阿賜、苗栗縣智障福利協進會理事長吳老德等多人一同誦經祈願國泰民安、風調雨順。記者胡蓬生／攝影

中華國際佛教聞修正法會今天起一連兩天在苗栗縣西湖鄉立體育館舉行「南無地藏菩薩聖誕法會」，禮請釋證達教尊主法。記者胡蓬生／攝影

中華國際佛教聞修正法會在苗栗市南勢里籌建的覺行寺，已於今年2月22日大年初六舉辦動土典禮，覺行寺基地約5000坪，整體建築風格承襲唐代佛寺的內涵。記者胡蓬生／攝影

中華國際佛教聞修正法會在苗栗市南勢里籌建的覺行寺，已於今年2月22日大年初六舉辦動土典禮，覺行寺基地約5000坪，整體建築風格承襲唐代佛寺的內涵。記者胡蓬生／攝影