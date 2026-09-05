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影／二度走訪通霄沙雕節 柯文哲：地方創生成功的案例

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台灣民眾黨創黨主席柯文哲（右二）今天下午由苗栗副縣長、民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶（右三）等人陪同，走訪通霄沙雕節。記者胡蓬生／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲（右二）今天下午由苗栗副縣長、民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶（右三）等人陪同，走訪通霄沙雕節。記者胡蓬生／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天下午由苗栗副縣長、民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶等人陪同，走訪通霄精鹽廠、通霄沙雕節等地，談到地方觀光發展，柯文哲對沙雕節表達肯定，他強調一個成功的活動必須「永續」，他已是第2次參觀沙雕節，發現主題每年不一樣，像今天場內「滿滿的」，人流進來，地方產業才能活絡，沙雕節可說是地方創生的一個成功案例。

在通霄海水浴場舉辦的通霄沙雕節今年是第3屆，柯文哲下午近4點時入場，走訪市集及沙雕創作區，有不少粉絲要求合影。

沙雕節創作策展人陳坤田帶領眾人參觀並解說，今年通霄沙雕藝術節以「來自白沙的祝福」為主題，共規畫29座沙雕作品，包括16座主題作品、10座國際邀請賽作品及3座沙雕創作表演作品。其中，主題作品及沙雕創作表演作品由來自4個國家的藝術家共同創作，國際邀請賽共邀請來自8個國家和地區的10位沙雕藝術家參賽。展期共65天，明天9月6日是最後一天。

今年民眾黨在年底五合一選舉，有2人登記參選縣議員、3人登記參選鄉鎮市民代表，其中參選議員的蔡君婷、通霄鎮民代表參選人繆宗翰、竹南鎮民代表參選人王竟倫都陪同柯文哲走訪沙雕節。

沙雕節活動今天湧入大批遊客，停車空間一度暴滿。柯文哲受訪時強調，他是第二度造訪通霄沙雕節，一個好活動必須能永續，每年都舉辦，且能不斷推陳出新，有不同的主題呈現，持續吸引遊客，他看到今天人潮滿滿，且沙雕節已朝國際發展，帶動地方產業及觀光發展活絡起來，可說是成功的案例。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（左三）今天下午由苗栗副縣長、民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶（左二）等人陪同走訪通霄沙雕節。記者胡蓬生／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲（左三）今天下午由苗栗副縣長、民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶（左二）等人陪同走訪通霄沙雕節。記者胡蓬生／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（左三）今天下午由苗栗副縣長、民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶（左二）等人陪同走訪通霄沙雕節。記者胡蓬生／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲（左三）今天下午由苗栗副縣長、民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶（左二）等人陪同走訪通霄沙雕節。記者胡蓬生／攝影

沙雕 通霄 柯文哲 苗栗

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