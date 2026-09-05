桃園攜手馬來西亞簽署MOU 搶攻東南亞旅遊商機

為深化馬來西亞市場，搶攻東南亞旅遊商機，桃園市觀旅局於9月4日至6日參展馬來西亞最大規模旅展「MATTA Fair」，以「捷運遊桃園」為推廣主軸，主打桃園捷運沿線的熱門景點、購物中心與文化地標，盼讓外國旅客用便利友善的方式暢遊桃園。

本次合作備忘錄（MOU）的簽署，聚焦於深化雙方在觀光資源共享、旅宿產業供應鏈整合，以及國際旅客引流機制等多元領域的深度合作。

馬來西亞雪蘭莪州旅遊局長蔡依霖表示，期許台馬未來能以文化、藝術及觀光交流作為旅遊動能的基礎，符合深度體驗的旅遊趨勢，提升整體觀光滿意度與品質，更因為桃園市及雪蘭莪州皆為機場城市，未來安排旅行業或KOL踩線都將深度體驗桃園，不只是經過而是留在桃園體驗精彩。

觀旅局表示，桃園作為「台灣門戶之都」，擁有豐富多元的自然景致、豐富的文化內涵與便捷的交通樞紐優勢；雪蘭莪州為馬來西亞經濟與旅遊發展的核心重鎮，亦為機場城市，觀光發展策略相似。

觀旅局指出，透過兩地公會強強聯手，不僅能精準對接旅行業者與優質旅宿資源，為造訪台灣的馬來西亞旅客，打造高品質且道地的宿泊體驗，觀旅局與桃園市旅館商業同業公會，與馬來西亞旅行社業者直接對接，推薦優質行程，搭配住宿補助方案，更促使兩國業者積極交流與對接，期許合作模式有效促進台馬觀光市場積極成長。