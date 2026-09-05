苗栗原鄉嘉年華前進台中草悟道 集結原鄉六大特色

苗栗縣政府原住民族及族群發展處今日在台中草悟道舉辦「苗栗原鄉嘉年華～High Fun苗栗 chill起來」活動，集結苗栗原鄉特色產業、文化展演與互動體驗，將部落優質產品與豐富文化帶到台中都會區，邀請民眾同遊市集、品嘗美食、欣賞表演，感受苗栗原鄉獨特且迷人的魅力。

苗栗三大原鄉地區各具深厚的文化底蘊與豐沛的產業量能，從農特產品、特色美食到手作工藝，蘊含部落的生活智慧與文化故事；此次活動透過產品展售與互動體驗，讓原鄉業者直接與消費者交流，不僅推廣部落特色產品，也讓更多人看見原住民族產業的多元樣貌與創新能量。

活動當日精心規劃六大特色焦點，包括「原鄉特色打卡專區」、「樂舞魅力精彩表演」、「苗栗原鄉好物市集」、「消費滿額工藝體驗」、「互動集章送消費券」及「粉絲專頁打卡贈禮」等主軸；現場除精彩的舞蹈與音樂演出，還有原鄉工藝品、特色農產、伴手禮品及精美小禮等多樣好物，讓遊客在熱鬧歡樂的嘉年華氛圍中，深入感受部落文化魅力及部落朋友滿滿的熱情活力。

苗栗縣政府將活動移到台中都會區舉辦，期望透過突破地域限制，為苗栗原鄉產業創造更多曝光與交流機會；讓更多民眾認識苗栗、走進原鄉，進而促進原住民族產業商機，提升苗栗原鄉品牌知名度，帶動地方產業經濟發展。

現場除精彩的舞蹈與音樂演出，還有原鄉工藝品、特色農產、伴手禮品及精美小禮等多樣好物。記者余采瀅／攝影