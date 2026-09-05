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桃園市與韓國龜尾市締盟10周年 張善政開心會晤連任市長金璋鎬

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市與韓國龜尾市締結友好城市今年逢10周年，韓國龜尾市長金璋鎬（左）率團訪問桃園，特別到市府拜會市長張善政（右）。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市與韓國龜尾市締結友好城市今年逢10周年，韓國龜尾市長金璋鎬（左）率團訪問桃園，特別到市府拜會市長張善政（右）。圖／桃園市政府秘書處提供

桃園市與韓國龜尾市締結友好城市今年逢10周年，市府秘書處近日在文化局1樓大廳舉辦「十年印記 桃園市X龜尾市－城市外交紀念特展」，韓國龜尾市長金璋鎬昨也率團訪問桃園，與市長張善政會面。張善政先向甫於7月連任的金璋鎬表達祝賀，並期盼兩市在既有堅實基礎上，持續拓展多元合作與交流。

韓國龜尾市長金璋鎬（Jang-Ho Kim）率團訪問桃園，一行人包含市府行政安全局、經濟局招商引資課與宣傳擔當官室等官員陪同，龜尾市議會議員金榮泰(Young-Tae Kim）、國際親善協會會長曹東鉉（Dong-Hyun Cho）也同行。

張善政說，龜尾市為韓國半導體與新興產業重鎮，桃園亦為台灣電子與半導體供應鏈的核心，雙方皆具備強大的工業發展能量，有非常多可互相合作與參考之處。

此外，兩市近年在「美食外交」上成果豐碩，桃園已連續4年受邀參加龜尾拉麵節，而今年龜尾市亦首度派廚師參與龍岡米干節，甚至在活動中推廣龜尾拉麵，讓原本以東南亞及雲南風味為主的米干節，增添了韓國特色與更鮮明的國際色彩。

張善政也提到，龜尾與桃園同為充滿年輕活力的城市，龜尾市平均年齡約43歲，桃園市則約41歲，皆為兩地相對年輕的城市，期盼未來能促成兩城市更多元交流，如安排桃園市國樂團前往龜尾演出，及將馬拉松賽事作為未來兩市體育交流的重要項目等。

金璋鎬表示，兩市建立深厚友誼已邁入第10年，非常感謝桃園市政府與張善政市長的細心籌畫城市外交紀念特展，特別設立專屬展區推廣龜尾市的企業產品與城市照片，自己參觀後也體驗精心設計的集章活動，令人感動。他也邀張善政未來率團回訪龜尾，深化情誼與合作契機。

會中，金璋鎬特別致贈龜尾在地特產荷葉茶，以及一幅由韓國知名書法家親筆揮毫的紀念書法掛軸，題有韓國古典文學「龍飛御天歌」之名句，寓意「根深蒂固的樹木，不會被風吹動」。金璋鎬藉此名家墨寶，象徵桃園市與龜尾市締盟10年來的友誼如同深根大樹般穩固不搖，深厚的關係將持續下去。

市府秘書處指出，為慶祝桃園市與韓國龜尾市雙邊深厚情誼，文化局1樓大廳正舉辦「十年印記 桃園市X龜尾市－城市外交紀念特展」，展出過去幾年雙方頻繁互動的軌跡。展期至9月6日止，邀請市民踴躍前往觀賞，一同見證兩市10年來的外交成果與合作軌跡。

桃園市與韓國龜尾市締結友好城市今年逢10周年，市府秘書處近日在文化局1樓大廳舉辦「十年印記 桃園市X龜尾市－城市外交紀念特展」，韓國龜尾市長金璋鎬率團訪問桃園時，也親自到訪特展現場參觀。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市與韓國龜尾市締結友好城市今年逢10周年，市府秘書處近日在文化局1樓大廳舉辦「十年印記 桃園市X龜尾市－城市外交紀念特展」，韓國龜尾市長金璋鎬率團訪問桃園時，也親自到訪特展現場參觀。圖／桃園市政府秘書處提供

桃園市與韓國龜尾市締結友好城市今年逢10周年，市府秘書處近日在文化局1樓大廳舉辦「十年印記 桃園市X龜尾市－城市外交紀念特展」，韓國龜尾市長金璋鎬親自體驗套印集章。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市與韓國龜尾市締結友好城市今年逢10周年，市府秘書處近日在文化局1樓大廳舉辦「十年印記 桃園市X龜尾市－城市外交紀念特展」，韓國龜尾市長金璋鎬親自體驗套印集章。圖／桃園市政府秘書處提供

韓國龜尾市長金璋鎬（左）致贈一幅由韓國知名書法家親筆揮毫的紀念書法掛軸給桃園市長張善政（右），表達兩地城市情誼。圖／桃園市政府秘書處提供
韓國龜尾市長金璋鎬（左）致贈一幅由韓國知名書法家親筆揮毫的紀念書法掛軸給桃園市長張善政（右），表達兩地城市情誼。圖／桃園市政府秘書處提供

桃園市與韓國龜尾市締結友好城市今年逢10周年，市府秘書處近日在文化局1樓大廳舉辦「十年印記 桃園市X龜尾市－城市外交紀念特展」，韓國龜尾市長金璋鎬率團訪問桃園時，也親自到訪特展現場參觀。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市與韓國龜尾市締結友好城市今年逢10周年，市府秘書處近日在文化局1樓大廳舉辦「十年印記 桃園市X龜尾市－城市外交紀念特展」，韓國龜尾市長金璋鎬率團訪問桃園時，也親自到訪特展現場參觀。圖／桃園市政府秘書處提供

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