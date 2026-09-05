桃園市與韓國龜尾市締盟10周年 張善政開心會晤連任市長金璋鎬
桃園市與韓國龜尾市締結友好城市今年逢10周年，市府秘書處近日在文化局1樓大廳舉辦「十年印記 桃園市X龜尾市－城市外交紀念特展」，韓國龜尾市長金璋鎬昨也率團訪問桃園，與市長張善政會面。張善政先向甫於7月連任的金璋鎬表達祝賀，並期盼兩市在既有堅實基礎上，持續拓展多元合作與交流。
韓國龜尾市長金璋鎬（Jang-Ho Kim）率團訪問桃園，一行人包含市府行政安全局、經濟局招商引資課與宣傳擔當官室等官員陪同，龜尾市議會議員金榮泰(Young-Tae Kim）、國際親善協會會長曹東鉉（Dong-Hyun Cho）也同行。
張善政說，龜尾市為韓國半導體與新興產業重鎮，桃園亦為台灣電子與半導體供應鏈的核心，雙方皆具備強大的工業發展能量，有非常多可互相合作與參考之處。
此外，兩市近年在「美食外交」上成果豐碩，桃園已連續4年受邀參加龜尾拉麵節，而今年龜尾市亦首度派廚師參與龍岡米干節，甚至在活動中推廣龜尾拉麵，讓原本以東南亞及雲南風味為主的米干節，增添了韓國特色與更鮮明的國際色彩。
張善政也提到，龜尾與桃園同為充滿年輕活力的城市，龜尾市平均年齡約43歲，桃園市則約41歲，皆為兩地相對年輕的城市，期盼未來能促成兩城市更多元交流，如安排桃園市國樂團前往龜尾演出，及將馬拉松賽事作為未來兩市體育交流的重要項目等。
金璋鎬表示，兩市建立深厚友誼已邁入第10年，非常感謝桃園市政府與張善政市長的細心籌畫城市外交紀念特展，特別設立專屬展區推廣龜尾市的企業產品與城市照片，自己參觀後也體驗精心設計的集章活動，令人感動。他也邀張善政未來率團回訪龜尾，深化情誼與合作契機。
會中，金璋鎬特別致贈龜尾在地特產荷葉茶，以及一幅由韓國知名書法家親筆揮毫的紀念書法掛軸，題有韓國古典文學「龍飛御天歌」之名句，寓意「根深蒂固的樹木，不會被風吹動」。金璋鎬藉此名家墨寶，象徵桃園市與龜尾市締盟10年來的友誼如同深根大樹般穩固不搖，深厚的關係將持續下去。
市府秘書處指出，為慶祝桃園市與韓國龜尾市雙邊深厚情誼，文化局1樓大廳正舉辦「十年印記 桃園市X龜尾市－城市外交紀念特展」，展出過去幾年雙方頻繁互動的軌跡。展期至9月6日止，邀請市民踴躍前往觀賞，一同見證兩市10年來的外交成果與合作軌跡。
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