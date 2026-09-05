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桃園限定！「樂天桃猿」主題公車候車亭 桃市府前方新亮相

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府在市府旁人行道打造職棒「樂天桃猿」公車候車亭，近日全新啟用，候車亭不僅能遮陽遮雨，也融入桃園在地職業球隊樂天桃猿元素。圖／桃市府提供
桃園市政府在市府旁人行道打造職棒「樂天桃猿」公車候車亭，近日全新啟用，候車亭不僅能遮陽遮雨，也融入桃園在地職業球隊樂天桃猿元素。圖／桃市府提供

桃園市政府在市府旁人行道打造職棒「樂天桃猿」公車候車亭，近日全新啟用，候車亭不僅能遮陽遮雨，也融入桃園在地職業球隊樂天桃猿元素，採球隊標準酒紅色打造，巧思以球員休息室座椅、棒球場地坪營造球場氛圍，今天起也有2班駛往樂天桃園棒球場的公車，增加停靠「桃園市政府」站，方便球迷搭乘。

該處位於桃園市政府市政大樓前方一側，過往洽公民眾及市府員工等候公車都站在人行道上等候，沒有可遮風避雨的候車環境。市府近月打造候車亭，決定發揮創意，以去年樂天桃猿拿下職棒總冠軍出發，將樂天桃猿的相關元素融入候車亭，候車環境升級。

交通局指出，主題候車亭全面融入樂天桃猿元素，採球隊標準酒紅色打造，設置4面LED螢幕，可播放球員形象、賽事轉播及活動資訊，並以球員休息室座椅、棒球場地坪營造球場氛圍；樂天桃猿吉祥物「猿氣小子」登上公車亭上方成為市府前方顯著的地標，

全新的候車亭同時串聯10公尺無障礙坡道及22公尺長廊式風雨走廊，提升候車便利性。交通局也規畫今天起，707、707B公車新增停靠「桃園市政府站」，方便市民及球迷往返樂天桃園棒球場，讓運動熱情延伸至城市各個角落。

樂天桃猿總經理執行長兼領隊野原武人說，感謝市府與球團攜手打造主題候車亭，這是過去在日本球隊任職時未曾見過的合作模式。此次候車亭也是前往樂天桃園棒球場的重要站點，並寄託球隊持續爭取佳績的期待，希望樂天桃猿延續下半季佳績，力拚連霸。

市長張善政說，桃園除深耕棒球運動，也持續推動籃球、排球等各項運動發展，市府外牆日前也懸掛結合桃園4支在地球隊各隊元素及明星球員的大型帆布，宣傳今年10月17日至22日將於桃園登場的「115年全民運動會」，為全民運舉辦增添更多運動、熱血氛圍。

桃園市政府在市府旁人行道打造職棒「樂天桃猿」公車候車亭，近日全新啟用，候車亭不僅能遮陽遮雨，也融入桃園在地職業球隊樂天桃猿元素。圖／桃市府提供
桃園市政府在市府旁人行道打造職棒「樂天桃猿」公車候車亭，近日全新啟用，候車亭不僅能遮陽遮雨，也融入桃園在地職業球隊樂天桃猿元素。圖／桃市府提供

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