竹縣敬老愛心卡12月擴大使用 林禹佑促改善業者合作誘因

新竹縣敬老愛心卡政策即將於12月起擴大納入農會等擴大使用管道，新竹縣議會日前進行業務質詢時，具備藥師專業的新竹縣議員林禹佑特別針對「敬老愛心卡實施效益」與「特約業者合作意願」提出質詢。

林禹佑指出，政府推動福利政策美意十足，但若因為申請程序繁瑣、手續費負擔或撥款較慢等問題導致診所、計程車業者合作意願低落，長輩恐面臨「看得到、用不到」的窘境，要求社會處必須提出具體獎勵與鼓勵配套。

針對即將推動的特約藥局與診所門診掛號費折抵部分，林禹佑表示，藥局折抵部分藥師公會一定會全力配合，目前也有越來越多藥師與藥局表達參與意願，他也會在其中持續協助協調。

然而，針對診所特約以及先前頻頻傳出計程車司機因裝機成本高、清分手續費及撥款較慢等因素，導致裝機意願低甚至拒載持卡長輩的狀況，林禹佑當場詢問，「未來若業者安裝與合作意願極低，政府到底有沒有配套解決方式去鼓勵業者配合？」

新竹縣府高齡長照處長許瑜庭答詢時坦言，部分車行與司機確實因刷卡機台成本、手續費扣除，以及車行撥款給司機的時間較慢，影響了服務長輩的積極度，相關局處目前已著手研究解決方案，包括著手研議如何處理清分費（約 1.5%）的負擔問題，期盼透過制度調整與成本減輕，讓更多司機願意在車上安裝敬老愛心卡刷卡機，並改善少數拒載現象。

林禹佑最後強調，福利政策不能只停留在宣布，更要注重後續執行面與滾動式調整，只要政府能提出讓業者、司機願意主動配合的友善配套，藥師公會與基層醫療團體一定會全力相挺，共同讓新竹縣的敬老愛心卡真正發揮效益，把對長輩的關懷落實到日常生活的每一個角落。