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開學通勤需求升溫！竹北雙市黃金通學線首周服務逾1500人次

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市公所團隊透過精準預判與靈活調度，提供學子最順暢、安心的通勤照顧，開學第一周即服務約1500人次。圖／市公所提供
竹北市公所團隊透過精準預判與靈活調度，提供學子最順暢、安心的通勤照顧，開學第一周即服務約1500人次。圖／市公所提供

竹北市公所廣受好評的福利政策「雙市黃金通學線」，於8月31日開學日再度啟動，陪伴跨市學子邁入新學期。因應開學初期搭乘需求升溫，市公所團隊透過精準預判與靈活調度，提供學子最順暢、安心的通勤照顧，開學第一周即服務約1500人次。

竹北市長鄭朝方表示，「雙市黃金通學線」目的在減輕新竹高中、新竹高商及建功高中學子的通勤負擔。團隊預先精準預判開學搭乘需求，去程除原本西線2台、東線1台共3台專車外，開學首日即多備1台預備車彈性應變；搭乘人數果如預期顯著成長，連預備車也迅速滿載開出。每日去程達150至160人、回程120至140人，其中以新竹高中學生為大宗，為一車半的載運量。

面對開學首周龐大的放學搭乘需求，公所團隊自開學首周第二日起即再調度車輛投入支援。鄭朝方也特別前往現場接學子放學，親自了解車輛調度與學生搭乘狀況，並親切與學生交流、聽取第一線反饋。

鄭朝方強調，雖然大眾交通並非竹北市公所主管業務，但照顧竹北的孩子，團隊隨時做好準備。公所未來亦將持續蒐集搭乘情形與民意，力求在有限資源下，打造更貼近市民實際需求的通勤服務，讓這條通學線繼續成為陪伴孩子最妥當的通學選擇。

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