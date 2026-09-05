優化叫車 桃市民卡App升級

桃園市民卡Ａｐｐ下載突破四十二萬次，但多名議員認為計程車叫車、交通資訊等服務尚未到位，數位點數「桃園幣」取得及使用管道也有限，要求市府改善。市府智發會回應，好孕專車聯合叫車功能預計十月初上線，並將跨局處研議桃園幣擴大應用。

桃園市民卡Ａｐｐ升級二點○後，除提供地方稅、行政規費、停車費等線上繳納功能，也導入「桃園幣」制度，民眾可透過參與市府活動、講座等方式取得，再用於兌換相關優惠。

議員陳韋曄說，桃園幣取得管道相當有限，建議市府不要只綁定活動或講座，可進一步結合運動、志工服務、認養及清潔環境等公共參與，讓市民透過日常行動累積點數；使用端也可擴及商圈、觀光小旅行及在地店家消費，逐步建立屬於桃園的城市點數制度。

議員陳美梅也反映，市民卡Ａｐｐ雖提供好孕專車與敬老愛心計程車叫車服務，但各車隊使用不同派車系統，尚未整合，市府應盡速建置聯合叫車機制，叫一次車就能同步向各車隊派單。

智慧城鄉發展委員會主委廖修武回應，好孕專車聯合叫車功能預計十月初上線，未來民眾只需叫一次車，系統就會同步將需求派送給八個合作車隊，由最早回應的車隊提供服務。

對於桃園幣擴大至志工服務、觀光旅遊等構想，廖修武表示方向可行，後續將與相關業務機關討論；交通局相關系統資料如公車動態、停車場及YouBike等資訊正陸續導入市民卡Ａｐｐ，預計年底前上線。