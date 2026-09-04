桃園山坡地巡守志工隊15周年 水土保持志工大會師

桃園山坡地巡守志工隊日常巡視工作。 圖／桃園市政府提供

桃園市長張善政今（4）日前往中壢區，出席「桃園市山坡地巡守志工 15 周年慶暨頒獎典禮」，感謝水土保持志工夥伴 15 年來無私奉獻，扮演水土保持的守護神，並表示市府目前積極導入無人機與衛星監測等「智慧科技治理」，但再先進的科技，也無法取代志工一步一腳印的巡守，市府將結合科技與志工力量，共同打造市民的幸福宜居城市。

水務局輔導志工進行無人機培訓。 圖／桃園市政府提供

可透過衛星監測影像進行環境管理。 圖／桃園市政府提供

桃市府表示，市府團隊推動智慧城市，積極將科技的手段導入城市治理的各個環節。山坡地範圍遼闊，單靠傳統的人力方式巡查，容易受到地形條件的限制。因此由水務局培訓山坡地巡守志工透過 APP辨認巡守區域的衛星監測影像，以利於巡守過程能第一時間發現潛在的違規情事。另外亦積極培訓志工學習無人機操作，用於輔助志工巡守過程能即時監測人力無法到達的區域，提升志工出勤的安全性。

全台首個山坡地巡守志工隊在桃園，市長張善政向服勤15年志工表達感謝。 圖／桃園市政府提供

今日活動除頒發山坡地巡守志工「服勤 10 周年」與「服勤 15 周年」表揚獎項外，現場亦有水務局埤塘巡護志工、桃園市風景區管理處山林步道巡護志工、水利署北區水資源分署石門水庫保育巡守志工，以及農業部茶業改良場等相關水土保持志工共同參與。桃市府對於所有的水土保持志工表達感謝，強調不論是山林、埤塘或水庫，所有志工都是桃園環境永續最堅實的後盾。

桃園市山林、埤塘、水庫志工跨單位集結同慶。 圖／桃園市政府提供

桃市府也提醒志工夥伴們執勤時務必以自身安全為第一考量，並期待透過「市府智慧治理」與「志工無私奉獻」相輔相成，持續攜手建構安全、永續的美好桃園。

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