苗栗特色米食伴手禮抽查 衛生局檢驗結果出爐「全合格」

苗栗縣著名的糕點、麻糬及米食等地方特色食品，是許多民眾旅遊、探親時熱門的伴手禮首選，縣衛生局為帶動觀光商機並把關食品安全，今年針對市售地方特色伴手禮辦理抽驗，檢驗「微生物衛生標準」及「防腐劑」，結果出爐全數合格，讓民眾購買更安心。

苗縣府衛生局表示，結合地方特色美食不僅能展現在地飲食文化，更能提升苗栗知名度，為掌握市售食品衛生狀況，衛生局今年共抽查產品檢驗微生物衛生標準及防腐劑，全數通過標準。衛生局未來也將持續針對地方特色食品辦理查驗，嚴格把關品質。

另外，衛生局也提供選購「撇步」，提醒民眾挑選伴手禮時應優先選擇信譽良好、具完整中文標示的店家，並檢查包裝有無破損；觀察產品時應選擇接近原色、帶有自然香味者，若聞到油耗味、酸味或異味則應避免購買；攜帶回家後則需依標示規定妥善保存，避免食品變質。