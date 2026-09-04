立委林月琴質疑苗縣府地方工程巧合太多 苗縣府反駁：低劣的政治操作

民進黨立委、苗栗市長參選人林月琴今（4）日在台北舉辦記者會，質疑苗栗縣府辦理「114年度縣鄉道等路面破損修復工程開口契約」，18個行政區被分為9個場次的標案，9場競標只有6個廠商，還固定分成2組，且廠商的原始最低報價都與縣府的底價高度貼近；她認為巧合太多，違背常理，請縣長鍾東錦出面說明。

對此，苗栗縣政府發布嚴正聲明：林立委的質疑完全暴露其對政府採購法規與地方工程「開口契約」實務的極度陌生與無知，縣府所有採購均嚴格恪遵政府採購法，公開透明、依法辦理，請中央級不分區立委莫再為了博取聲量，將一般正常、合法的行政作業流程當作政治抹黑的工具。

苗縣府指出，依政府採購法規定，第一次公開招標只要有三家以上合格廠商投標即可開標。林立委質疑「剛好三家投標」，指控為「兩組班底」，完全是欲加之罪；投標是自由市場機制，廠商評估人力、機具與跨區履約成本後自主決定參標，縣府既不能強迫廠商投標，更無權限制合格廠商參標。

林立委身為中央立法委員，連最基本的自由市場運作與採購法門檻都分不清，竟然把「符合法令開標門檻」歪曲成「疑點重重」，這種問政素質簡直令人搖頭。

針對林月琴立委質疑「九案預算與底價相同、決標價差不到千分之一」，縣府更直言「請林立委先去翻翻行政院公共工程委員會的規範，補齊行政常識再來發言！」

苗縣府強調，縣府政風與採購稽核小組平時即建立嚴密的監管機制，每一筆採購、每一份開標紀錄皆全數公開在政府電子採購網，禁得起最嚴格的檢視與調閱。林立委記者會所拿出的資料，全都是從政府公開網站上下載的合法資料，自己看不懂行政流程，卻反過來指控依法辦理的基層公務人員，這不僅是對公務員尊嚴的踐踏，更是低劣的政治操作。