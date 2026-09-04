快訊

強降雨襲北部！北海岸多處積淹水 「8校」預防性撤離

郭書瑤遭控惡鄰提告社區結果曝光！被指「吞敗」說話了

開學宿舍開箱驚變開鬼屋 大學新生踩鏽梯晃床、小強不時竄出

聽新聞
0:00 / 0:00

立委林月琴質疑苗縣府地方工程巧合太多 苗縣府反駁：低劣的政治操作

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
民進黨立委、苗栗市長參選人林月琴質疑苗栗縣府去年地方修復工程開口契約標案，巧合太多、違背常理，請縣長鍾東錦出面說明。圖／翻攝林月琴臉書
民進黨立委、苗栗市長參選人林月琴質疑苗栗縣府去年地方修復工程開口契約標案，巧合太多、違背常理，請縣長鍾東錦出面說明。圖／翻攝林月琴臉書

民進黨立委、苗栗市長參選人林月琴今（4）日在台北舉辦記者會，質疑苗栗縣府辦理「114年度縣鄉道等路面破損修復工程開口契約」，18個行政區被分為9個場次的標案，9場競標只有6個廠商，還固定分成2組，且廠商的原始最低報價都與縣府的底價高度貼近；她認為巧合太多，違背常理，請縣長鍾東錦出面說明。

對此，苗栗縣政府發布嚴正聲明：林立委的質疑完全暴露其對政府採購法規與地方工程「開口契約」實務的極度陌生與無知，縣府所有採購均嚴格恪遵政府採購法，公開透明、依法辦理，請中央級不分區立委莫再為了博取聲量，將一般正常、合法的行政作業流程當作政治抹黑的工具。

苗縣府指出，依政府採購法規定，第一次公開招標只要有三家以上合格廠商投標即可開標。林立委質疑「剛好三家投標」，指控為「兩組班底」，完全是欲加之罪；投標是自由市場機制，廠商評估人力、機具與跨區履約成本後自主決定參標，縣府既不能強迫廠商投標，更無權限制合格廠商參標。

林立委身為中央立法委員，連最基本的自由市場運作與採購法門檻都分不清，竟然把「符合法令開標門檻」歪曲成「疑點重重」，這種問政素質簡直令人搖頭。

針對林月琴立委質疑「九案預算與底價相同、決標價差不到千分之一」，縣府更直言「請林立委先去翻翻行政院公共工程委員會的規範，補齊行政常識再來發言！」

苗縣府強調，縣府政風與採購稽核小組平時即建立嚴密的監管機制，每一筆採購、每一份開標紀錄皆全數公開在政府電子採購網，禁得起最嚴格的檢視與調閱。林立委記者會所拿出的資料，全都是從政府公開網站上下載的合法資料，自己看不懂行政流程，卻反過來指控依法辦理的基層公務人員，這不僅是對公務員尊嚴的踐踏，更是低劣的政治操作

林月琴 立委 政治操作 2026九合一選舉 苗栗縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立委林月琴質疑苗栗縣政府資安問題 縣府：不予回應

採購法中區說明會 工程會：廢除3家及底價制度獲贊同

行政法人以政府擔保取得貸款辦理採購 即起適用採購法

時力議員參選人廖昶淳爆瀝青廠空汙 促嚴審瀝青廠操作許可展延

相關新聞

桃園市民卡APP叫車挨批不便 市府：新系統10月上線

桃園市民卡APP下載目前突破42萬次，但多位議員質疑功能整合速度慢，不僅計程車叫車、交通資訊等服務尚未到位，數位點數「桃園幣」取得及使用管道也有限，要求市府改善。市府智慧城鄉發展委員會回應，將持續更新功能，其中，好孕專車聯合叫車功能預計10月初上線，交通資訊年底前陸續整合，桃園幣擴大應用也將跨局處研議。

竹北推動人本交通 火車站前圓環斑馬線空間重整打造花圃行人庇護島

新竹縣竹北市公所持續推動人本交通與舊城環境改善，竹北火車站前的博愛街與中山路口圓環自1983年設置至今已逾40年，隨城市發展與交通環境改變，路口對行人安全及通行空間的需求日益提升。市公所表示，最近已完成圓環改善，將原有空間轉型為兼具景觀、行人安全與交通功能的花圃行人庇護島，老舊街區展現全新風貌。

議員喊打擊毒駕不能停 桃警：唾液快篩量能足

毒駕層出不窮，桃園市警察局統計，今年一至七月查獲毒駕一四七○件，與去年同期查獲一一五件相比，暴增一三五五件。議員建議警局，持續穩定唾液快篩供應量能，並加強稽查毒駕熱點；警察局回應，唾液快篩可再供應八個半月，並加強毒駕取締、製作熱區圖宣導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。