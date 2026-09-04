快訊

強降雨襲北部！北海岸多處積淹水 「8校」預防性撤離

郭書瑤遭控惡鄰提告社區結果曝光！被指「吞敗」說話了

開學宿舍開箱驚變開鬼屋 大學新生踩鏽梯晃床、小強不時竄出

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園市民卡APP叫車挨批不便 市府：新系統10月上線

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市民卡APP下載突破42萬次，多名議員今在議會質詢，要求市府加速整合好孕專車、敬老愛心計程車聯合叫車等服務。聯合報系資料照
桃園市民卡APP下載突破42萬次，多名議員今在議會質詢，要求市府加速整合好孕專車、敬老愛心計程車聯合叫車等服務。聯合報系資料照

桃園市民卡APP下載目前突破42萬次，但多位議員質疑功能整合速度慢，不僅計程車叫車、交通資訊等服務尚未到位，數位點數「桃園幣」取得及使用管道也有限，要求市府改善。市府智慧城鄉發展委員會回應，將持續更新功能，其中，好孕專車聯合叫車功能預計10月初上線，交通資訊年底前陸續整合，桃園幣擴大應用也將跨局處研議。

桃園市民卡APP升級2.0後，除提供地方稅、行政規費、停車費等線上繳納功能，也導入「桃園幣」制度，民眾可透過參與市府活動、講座等方式取得，再用於兌換相關優惠。今年4月至7月底APP下載量達40萬次、註冊會員30萬人，不過叫車、交通資訊、敬老愛心卡舊卡儲值餘額移轉等功能仍待改善，桃園幣取得方式也有限，挨批不便。

議員陳韋曄表示，桃園幣目前取得管道相當有限，建議市府不要只綁定活動或講座，可進一步結合運動、志工服務、認養及清潔環境等公共參與，讓市民透過日常行動累積點數；使用端也可擴及商圈、觀光小旅行及在地店家消費，逐步建立屬於桃園的城市點數制度。

議員陳美梅表示，市民卡APP雖提供好孕專車與敬老愛心計程車叫車服務，但各車隊使用不同派車系統，彼此尚未整合，民眾若向一家車隊叫不到車，只能再逐一致電其他車隊詢問，要求市府儘速建置聯合叫車機制，叫一次車就能同步向各車隊派單。

智發會主委廖修武回應，好孕專車聯合叫車功能預計10月初上線，未來民眾只需叫一次車，系統就會同步將需求派送給8個合作車隊，由最早回應的車隊提供服務，改善過去必須逐一聯繫車隊的不便。

對於桃園幣擴大至志工服務、觀光旅遊等構想，廖修武表示方向可行，後續將與相關業務機關討論；交通局相關系統資料下半年將陸續導入市民卡APP，包括公車動態、停車場及YouBike等資訊，預計年底前完成上線。

至於敬老愛心卡舊卡儲值餘額移轉問題，廖修武說，目前正協同悠遊卡公司進行系統串接及協調，最快明年1月可將舊卡餘額直接移轉至新卡，屆時長者不必再臨櫃辦理退費。

App 桃園 停車費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園生生喝鮮乳兌換率僅7成 教育局：APP提醒功能拚年底上線

歐洲叫車平台Bolt在台滿周年 「博特小黃」上線擴大在地叫車服務選擇

違法App「173叫計程車」 交部促下架

新桃園幹線「南環線」通車 張善政：串聯南桃三區服務再升級

相關新聞

桃園市民卡APP叫車挨批不便 市府：新系統10月上線

桃園市民卡APP下載目前突破42萬次，但多位議員質疑功能整合速度慢，不僅計程車叫車、交通資訊等服務尚未到位，數位點數「桃園幣」取得及使用管道也有限，要求市府改善。市府智慧城鄉發展委員會回應，將持續更新功能，其中，好孕專車聯合叫車功能預計10月初上線，交通資訊年底前陸續整合，桃園幣擴大應用也將跨局處研議。

竹北推動人本交通 火車站前圓環斑馬線空間重整打造花圃行人庇護島

新竹縣竹北市公所持續推動人本交通與舊城環境改善，竹北火車站前的博愛街與中山路口圓環自1983年設置至今已逾40年，隨城市發展與交通環境改變，路口對行人安全及通行空間的需求日益提升。市公所表示，最近已完成圓環改善，將原有空間轉型為兼具景觀、行人安全與交通功能的花圃行人庇護島，老舊街區展現全新風貌。

議員喊打擊毒駕不能停 桃警：唾液快篩量能足

毒駕層出不窮，桃園市警察局統計，今年一至七月查獲毒駕一四七○件，與去年同期查獲一一五件相比，暴增一三五五件。議員建議警局，持續穩定唾液快篩供應量能，並加強稽查毒駕熱點；警察局回應，唾液快篩可再供應八個半月，並加強毒駕取締、製作熱區圖宣導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。