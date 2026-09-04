桃園市龜山警分局走進長庚大學，針對來自不同國家的大一外籍新生辦理犯罪預防宣導。圖：警方提供

適逢9月交通安全月，桃園市龜山警分局於昨(3)日走進長庚大學，針對來自不同國家的大一外籍新生辦理犯罪預防宣導，由防治組（外事及婦幼）、交通組、偵查隊等單位共組宣導團，透過多國語言簡報、案例影片及有獎徵答等方式，向外籍學生介紹在台生活應注意的法律及安全事項，提升法治觀念及自我保護能力。

龜山分局透過多國語言簡報、案例影片及有獎徵答等方式，向外籍學生介紹在台生活應注意的法律及安全事項，提升法治觀念及自我保護能力。圖：讀者提供

龜山分局表示，許多外籍學生初次來台求學，對我國法律、交通規則及生活環境尚不熟悉，若缺乏相關資訊，容易因文化或語言差異而誤觸法令。此次特別整合各業務單位，從「居留、工作、人身安全、交通、防詐及反毒」等面向進行宣導，讓外籍新生一次掌握在台生活的重要安全資訊。

外事警察向學生說明在台居（停）留、打工及人口販運防制等相關規定，提醒學生務必遵守我國法令；婦幼警察則宣導人身安全及自我保護觀念。交通組配合交通安全月，提醒外籍學生遵守交通規則，切勿酒後駕車或無照駕駛；偵查隊則透過實際案例宣導防詐及反毒，提醒學生提高警覺，避免成為詐騙或毒品犯罪的受害者。

龜山分局長張鶴瓊表示，外籍學生來台求學，是校園多元文化的重要力量，警察機關除維護治安、打擊犯罪外，更應主動走入校園，讓外籍學生了解台灣法律及安全資訊。此次透過跨單位合作，將不同面向的犯罪預防及安全觀念一次帶給外籍新生，希望降低因資訊不足而誤觸法令或遭受犯罪侵害的風險。

龜山分局將持續結合轄內學校及各界資源，透過多元語言及活潑互動方式推動犯罪預防宣導，建立警校合作及友善外籍學生的安全網，讓每一位來台求學的外籍學生都能安心學習、快樂生活，共同營造安全友善的校園環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警前進長庚大學 多國語言宣導強化外籍生交通觀念