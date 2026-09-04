桃園工程人才荒 國考報到最低僅4成 市府祭加給留才

桃園多項重大工程同步推進，工程專業公務員卻面臨招不到、留不住困境。多位議員質疑工程單位缺額率、流動率居高不下，人事處統計卻未反映真實缺額，恐影響重大建設進度。人事處坦言，國考實際進用報到率僅約4至6成，除提高專業加給、留才獎金，也放寬專技人員進用，盼多管齊下補足人力。

桃園升格後，捷運路網、台鐵地下化及道路橋梁等重大工程陸續推動，土木、水利、機電等專業人力需求大增，但民間業界以較高薪資及升遷機會吸引人才，工程公務員長期面臨招不足、留不住問題。

議員魏筠表示，桃園近5年平均每年提報約220個工程類科職缺，但錄取率僅2至6成，2024年報到率約5成，2023年更只有28.57%，今年土木工程類科僅提列35名「根本不夠」。新工處還須負責50多件2億元以上巨額工程，勞檢人員每人負荷超過百處工地，若人力持續不足、加班居高不下，恐形成離職與缺人的惡性循環。

議員謝美英質疑，基層主管不斷反映缺人，但市府提供的缺額數字始終不夠透明，若人事處將已提報考試、辦理內升外補或由約聘僱人員代理的職缺排除，就會低估實際人力缺口；尤其職務代理人無法取代具有證照及行政歷練的正式工程人員，提報國考也不代表一定補得到人，要求重新統計各局處、區公所工程類正式公務員缺額及平均年資。

議員徐其萬、陳美梅直言，桃園重大工程眾多，今年土木工程類科卻僅提列35名，新人到職後常因工作繁重轉往業界，若只想著招考、沒有留才措施，人才仍會持續流失，建議研議更多專業加給，提高留任誘因。

人事處長林妙貞表示，今年整體高考提列約220人，其中土木工程已特別增加名額，但國考實際進用報到率確實僅約4至6成。面對業界挖角，市府已提高專業加給每月3000元，另提供每年1萬至6萬元留才獎金，並提高工程管理費個人提撥額度、調整職務列等；今年7月起主管及專業加給也各定額調升2000元，並將持續向中央爭取改善待遇。

林妙貞說，除高普考及地方特考，現也放寬具工程技師等資格的專技人員進用，希望透過多元管道補足人力；對於公務員加班負荷，也將要求各機關落實相關規範，兼顧工程推動與同仁健康權。