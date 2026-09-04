為響應9月份「交通安全月」，桃園市交通警察大隊在桃園市會展中心設置交通安全宣導攤位。圖：警方提供

115年交通安全月9月1日正式啟動，今年以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並以「騎車毋通趕，停讓保平安」為宣導標語。為響應9月份「交通安全月」，桃園市交通警察大隊於昨(3)日在桃園市會展中心設置交通安全宣導攤位，以寓教於樂、互動體驗方式向民眾宣導「車輛慢看停，行人安全行」及「騎車毋通趕，停讓保平安」，呼籲駕駛人及行人共同營造安全、友善的道路交通環境。

桃園警方呼籲駕駛人及行人共同營造安全、友善的道路交通環境。圖：警方提供

交大表示，依據交通部資料，桃園市115年上半年行人因交通事故死亡13人，比去年同期減少28%，可見以人為本的交通策略已有見成效。另今年交通部特別將機車安全宣導列入交通安全月主軸，希望廣大民眾與騎士注意行車安全，以降低交通事故率。其中，115年上半年桃園市機車騎士因交通事故死亡13人，一樣比去年同期減少28%，桃警將持續把機車安全列為政策推廣與道路環境改善的核心。

交大統計，機車死傷前五大肇因分別為「不當駕車行為」、「未保持安全距離」、「轉彎車未讓直行車」、「分心駕駛」及「起步未注意」。大隊長林東星呼籲，機車騎士行經無號誌路口要減速，並留意大型車的視野死角與內輪差，及大型車車底盤有強大氣流的吸引力，務必保持安全距離。最重要是應遵守速限，切勿超速行駛，重視防禦駕駛。

此次宣導活動透過設攤方式，將交通安全觀念融入民眾日常生活，除向民眾宣導「行人優先」及路口安全觀念外，也針對駕駛人常見的交通違規行為加強提醒，讓民眾在輕鬆互動中認識交通安全的重要性，進一步建立正確的用路習慣。

交大強調，「交通安全」不是單靠執法就能達成，更需要政府、駕駛人及行人共同努力。駕駛人多一分耐心、行人多一分注意，就能少一分事故風險。桃園市警察局也將持續透過交通執法、工程改善及教育宣導等多元作為，強化道路交通安全，守護市民平安出行。

警方提醒，9月交通安全月期間，請駕駛人行經路口要慢、要看、要停；行人穿越道路要遵守號誌、注意來車、走在安全的地方。讓我們從每一次停讓、每一次專注開始，共同打造桃園安全有序的交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警響應9月交通安全月 設攤宣導與民眾互動