竹北推動人本交通 火車站前圓環斑馬線空間重整打造花圃行人庇護島

新竹縣竹北市公所持續推動人本交通與舊城環境改善，竹北火車站前的博愛街與中山路口圓環自1983年設置至今已逾40年，隨城市發展與交通環境改變，路口對行人安全及通行空間的需求日益提升。市公所表示，最近已完成圓環改善，將原有空間轉型為兼具景觀、行人安全與交通功能的花圃行人庇護島，老舊街區展現全新風貌。

竹北市長鄭朝方表示，舊城區是竹北最早發展的區域，尤其火車站周邊人車往來頻繁，行人通行的安全需求更迫切。此次改善工程，在事前充分溝通並徵得相關捐贈單位同意後，將圓環內早期由市民代表會主席林啟賢及獅子會捐贈的立柱，重新整體空間規畫，讓原有設施轉型為更符合現代城市需求的人本交通空間。

鄭朝方指出，改造後的圓環順應道路交會形狀，轉化為約100平方公尺的三角花圃，不僅改善路口景觀，也有效提升行車視線安全；同時增設人行通道及庇護空間，讓行人在穿越路口時能有更安全、便利的通行環境。此次改造兼顧市容、行人與行車安全，獲得周邊居民及店家好評。

鄭朝方表示，市公所近年持續推動舊城翻轉，從城區中正東、三民、中和地下道改善、市立圖書館福德館質感重塑、打開福德廣場，到仁義市場優化及大小客廳建立、仁義廣場停車空間打造及仁愛國中通學步道改善，逐步從城市空間的細節著手，讓居民實際感受到生活環境的改變。

他強調，舊城區的翻轉工程仍持續進行，接下來三民路人行地下道也將完成改善，福竹街兩處涵洞將陸續進行優化。隨著各項建設成果逐步展現，市公所將持續從居民日常生活需求出發，透過一項項貼近生活的有感建設，打造更加安全、便利、宜居且兼具美感的竹北城市環境。

竹北火車站前的博愛街與中山路口圓環自1983年設置至今已逾40年，最近完成圓環改善，將原有空間轉型為兼具景觀、行人安全與交通功能的花圃行人庇護島。圖／竹北市公所提供